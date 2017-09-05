Стало известно, сколько будет стоить PPV-показ боя Головкин — Альварес в Великобритании

Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

На территории Великобритании бой Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49-1-1, 34 КО) на платной основе (pay-per-view) будет транслировать телеканал BoxNation (как часть BT Sport), сообщает Sports.kz.





Сегодня на официальном сайте телеканала была опубликована стоимость показа — 16.95 фунта (7 470 тенге) — в среднем качестве, 21.95 фунта (9 670 тенге) — в высоком.





Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Геннадий поставит на кон титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе, Сауль — пояс линейного чемпиона по версии журнала The Ring.



