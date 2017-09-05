Аким Карагандинской области назвал конкурсы по строительству школ бездарными

Под угрозой неосвоения находятся 300 миллионов тенге, выделенных на этот год.

Из-за того, что чиновники в Карагандинской области провели конкурсы по строительству школ «бездарно», у проигравших и выигравших подрядчиков появилась благоприятная почва для скандалов и судебных разбирательств между собой, передает МИА «Казинформ»





Споры в зале суда и жалобы в прокуратуру помешали выигравшим конкурсы подрядчикам завершить строительство трех школ к началу учебного года. В результате детвора из Караганды, Темиртау и Сарышагана так и не села за парты в начале нынешнего учебного года. Как сообщили в пресс-службе акимата области, споры строительных фирм обсуждались на аппаратном совещании в акимате.





«Мы провели конкурс по строительству школы в Караганде в рамках государственной программы «Нурлы жол». Победителем стала фирма «Астана Шанырак». Однако областное управление финансового контроля отменило итоги конкурса. Следующей шла компания «Строй с нами» - с ней мы заключили договор. Фирма уже освоила 250 миллионов тенге. Однако исключенное предприятие «Астана Шанырак» обратилось с иском в суд», - цитирует пресс-служба акимата слова акима Караганды Нурлана Аубакирова.





Идут судебные процедуры. Из-за этих споров пришлось перенести ввод в эксплуатацию школы на декабрь 2018 года. Касательно школы в Темиртау, то из-за судебных тяжб пришлось приостановить конкурсные процедуры.





«Первоначально в конкурсе участвовали несколько претендентов, но всем было отказано из-за нехватки опыта работы. Конкурс признан несостоявшимся. Повторно конкурс был объявлен на 3 августа, но процедуры приостановлены из-за того, что одна из фирм оспаривает отказ в суде», - доложил аким Темиртау Галым Ашимов.





Под угрозой неосвоения находятся 300 миллионов тенге, выделенных на этот год. Строительство школы рассчитано на несколько этапов. Общая стоимость строительных работ - 1,3 миллиарда тенге. Ввод в эксплуатацию планируется в октябре 2018 года.





Пока не будет поставлена точка в судебных разбирательствах, невозможно продолжить конкурсные процедуры и определить подрядчика. Что касается школы в Сарышагане, то там тоже конкурс признан несостоявшимся из-за несоответствия требованиям потенциальных поставщиков. Идут судебные процессы. Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов высказал недовольство тем, что подрядчики судятся между собой и затягивают реализацию госпрограммы по возведению школ.





«Деньги выделены, население ждет эти школы. Из-за того, что неправильно, бездарно организовали конкурс, имеем такие последствия», - прокомментировал Ерлан Кошанов и поручил руководству управления строительства детально разобраться в ситуации.





Сотрудники ведомства намерены выяснить - почему заявки на участие в конкурсе подали фирмы с минимальным опытом и по каким причинам выбор подрядных фирм оказался скудным.



