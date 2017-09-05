Американский подросток в 15 лет побил рекорд по сборке кубика Рубика
5 сентября 2017, 08:53
Понс превзошел превзошел предыдущий рекорд на 0,05 секунд и собрал кубик Рубика за за 4,69 секунды.
Пятнадцатилетний американский подросток Патрик Понс (Patrick Ponce) установил новый мировой рекорд по сборке кубика Рубика. Видео опубликовано на YouTube-канале Понса, передает Лента.ру.
Понс превзошел превзошел предыдущий рекорд на 0,05 секунд и собрал кубик Рубика за за 4,69 секунды. Юноша признался, что был шокирован, когда узнал, что справился с задачей рекордно быстро. Ему удалось собрать кубик за 17 движений.
Предыдущий рекорд был установлен в ноябре 2016 года Матсом Валком. Тогда он потратил на это на 0,164 секунды меньше, чем обладатель прошлого мирового рекорда — американец Лукас Эттер.
Кубик Рубика был изобретен венгерским скульптором и преподавателем архитектуры Эрне Рубиком в 80-х годах прошлого века. Ежегодно в мире продается около 10 миллионов таких игрушек.
Фото: Валерий Титиевский / РИА Новости
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