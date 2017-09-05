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Цех по изготовлению поддельной алкогольной продукции выявлен в Алматы

5 сентября 2017, 08:58

Всего более 1 350 бут с наклеенными УКМ сомнительного происхождения.

В Алматы 28 августа при проведении ОРМ была пресечена деятельность подпольного цеха по изготовлению алкогольной продукции с использованием поддельных учетно-контрольных марок, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДГД города.

В ходе ОРМ установлено, что гр. А. организовал деятельность подпольного цеха по изготовлению алкогольной продукции (путем разбавления спирта с водой) с использованием поддельных УКМ в нежилом помещении расположенного во дворе частного жилого дома в Алатауском районе.

В ходе осмотра обнаружена и изъята готовая алкогольная продукция в ассортименте торговых марок (Белая лошадь, Черная лошадь, Тайга, Беленькая, Байкал и др.) всего более 1 350 бут с наклеенными УКМ сомнительного происхождения, УКМ сомнительного происхождения в количестве более 1 500 шт., стаканчики-насадки и наклейки на водку Белая лошадь, Черная лошадь и др.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 233 ч. 2 УК РК.

ДГД по г. Алматы призывает население не приобретать алкогольную продукцию в сомнительных местах и в обязательном порядке требовать выдачу чеков и наличие лицензии на реализацию алкогольной продукции.


Фото: скриншот


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