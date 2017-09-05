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Автобус протаранил легковушку в Алматы

5 сентября 2017, 09:27

Пострадали два человека.

В Алматы 5 сентября утром на пр.Рыскулова произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и автомобиля марки Nissan Maxima, передает корреспондент Zakon.kz.

ДТП произошло между улицами Момышулы и Ашимова. Как рассказал водитель автобуса, он двигался в западном направлении. Легковой автомобиль стоял у обочины. В какой-то момент он поехал. Сначала двигался по правому ряду, затем перестроился в левый и практически сразу затормозил. Возможно, в связи с тем, что ехавшие перед ним автомобили стали останавливаться перед пешеходным переходом. Ехавший за Nissan автобус 66 маршрута, чтобы избежать столкновения с затормозившим перед ним автомобилем, резко нажал на тормоз, его понесло боком и он все же протаранил легковушку. Та отлетела к обочине.

В результате ДТП пострадали семейная пара из Nissan Maxima. Автобус только вышел на маршрут, поэтому был пустой.





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