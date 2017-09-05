Как оплатить штраф за нарушение ПДД в Астане
5 сентября 2017, 09:31
Водители получившие предписание могут оплатить штраф несколькими способами.
В акимате Астаны рассказали, каким образом можно будет оплатить штраф, сообщает Zakon.kz.
Владелец автотранспорта, получивший предписание, сможет оплатить штраф несколькими способами.
Это и традиционная оплата наличными средствами через расчетно-кассовые отделения банков второго уровня или АО «Казпочта». В этом случае оплата штрафа наличными деньгами происходит благодаря интеграции банковской платежной системы с АИПС «Контроль» МВД, в результате чего уведомления о погашении штрафа сразу поступают в базу МВД РК. При таком виде оплаты штрафа необходимо правильно указывать код бюджетной классификации (КБК), на который зачисляется штраф – 204106. В случае неправильного указания КБК платежа штраф не будет погашен. В настоящее время к данной системе подключены 17 банков второго уровня. Также наличными средствами можно оплатить штраф через терминалы платежных сервисов Kaspi и QIWI-кошелек.
Всегда доступны альтернативные способы оплаты штрафа безналичным платежом с банковской карты через регистрацию на портале www.egov.kz, а также онлайн-оплата через интернет-сайты банков второго уровня, а также на сайте www.homebank.kz.
Для оплаты штрафов безналичным платежом на сайте www.egov.kz необходимо ввести личные идентификационные данные водителя, а именно номер государственного регистрационного знака и номер технического паспорта. В информационном окне появится штраф и его сумма, необходимо нажать на надпись «Оплатить», и штраф будет исключен из базы МВД. Аналогичным способом происходит оплата штрафа через интернет-сайты банков или АО «Казпочта» www.post.kz.
Также существует самый удобный и современный способ – оплата штрафа через мобильные приложения: услуга оплата штрафов за нарушение ПДД доступна в мобильных приложениях egov.kz, HandyPay, MyPay. Для того чтобы проверить наличие штрафа в мессенджере Telegram, необходимо набрать в строке поиска наименование страницы @KazPostBot и следовать инструкции.
При всех вышеперечисленных способах оплаты штрафов за нарушения ПДД отсутствует необходимость предъявления квитанций об уплате штрафа в подразделениях административной полиции, так как уведомления об оплаченных штрафах в автоматическом режиме направляются в информационную систему учета административных правонарушений МВД.
Обращаем особое внимание владельцев автотранспорта на важный момент: любая оплата и проверка штрафов осуществляется согласно регистрационному номеру транспортного средства и номеру СРТС. В этой связи всем владельцам автотранспорта рекомендуется проверить и в случае необходимости обновить данные СРТС, включая адрес прописки, указанный в данном документе.
Акимат города Астаны, УАП ДВД столицы обращается ко всем владельцам транспортных средств города, жителям и гостям столицы с убедительной просьбой строго соблюдать правила дорожного движения и не допускать нарушений на дорогах и улицах города.
Фото: Today.kz
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