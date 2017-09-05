Таразские полицейские прекратили похождения серийного убийцы

В Жамбылской области на 19 лет осудили серийного убийцу , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.





14 августа 2017 года судом присяжных к 19 годам лишения свободы в колонии строго режима был приговорен 38-летний Андрей Малько, уроженец Жамбылской области, который является особо опасным преступником, виновником двух смертей и других уголовных правонарушений.





Поймать такого человека оказалось делом не из простых, но он все же был задержан сотрудниками Батальона дорожно-патрульной полиции УВД Тараза 21 апреля 2017 года.





Впервые Андрей Малько обагрил руки человеческой кровью в августе прошлого года, когда в пьяной драке забил камнем своего собутыльника недалеко от дачного массива «Строитель». Как в последствии объяснил убийца, ссора произошла из-за сломанного велосипеда. Убедившись, что жертва мертва, убийца закопал тело в яме и скрылся с места преступления.





На этом преступник не остановился. Скрываясь от уголовного преследования, он совершил два преступления против собственности.





Так, 19 февраля 2017 года, не имея постоянного места жительства, подыскивая помещение для ночлега, Малько проник в подвал многоэтажного дома №13 мкр. «Талас», взломал замок и, воспользовавшись отсутствием хозяина, украл 2 сотовых телефона, электрическую дрель и строительный утюг на общую сумму 20 000 тенге.





На следующий день Андрей увидел ребенка, который катался на велосипеде. Он решил напасть на ребенка. Преступник преследовал его до подъезда. Но там увидел другой, более дорогой велосипед. Воспользовавшись отсутствием хозяев и свидетелей, Малько украл велосипед золотистого цвета, стоимостью 30 000 тенге.





Не имея ни работы, ни жилья, Андрей слонялся по городу. Ему удалось устроиться на работу к знакомым в цех по производству пластиковых окон. Но через некоторое время он снова совершил особо тяжкое преступление. После очередного распития алкогольных напитков прямо в цеху он нанес несколько смертельных ножевых ранений 41-летнему работнику этого же предприятия, и снова скрылся с места преступления. Однако после масштабных оперативно-розыскных мероприятий убийца был задержан в подвале одного из жилых домов Тараза.



