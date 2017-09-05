ФТАР не подтвердила сведения о принятии четырех штангистов РФ казахстанского гражданства

Если они действительно хотят выступать за другую страну, то федерация должна дать им разрешение - президент Федерации тяжелой атлетики России.

В Федерацию тяжелой атлетики России (ФТАР) не поступало заявлений от четырех спортсменов - Надежды Лихачевой, Марии Андреевой, Дениса Кехтера, Ларисы Кобелевой - о намерении выступать за сборную Казахстана, передает Interfax.ru.





"Никаких заявлений в федерацию не поступало, пока мы знаем о том, что они хотели бы выступать за Казахстан, только из СМИ. Но если они действительно хотят выступать за другую страну, то федерация должна дать им разрешение", - сказал "Интерфаксу" президент ФТАР Максим Агапитов в понедельник.





Он отметил, что если федерация спортсменов не отпустит, то они не смогут выступать за другую страну.





Ранее "Чемпионат" обнародовал информацию о том, что эти четыре тяжелоатлета уехали в Казахстан и намерены получать гражданство этой страны. Уточнялось, что двое из них, Кехтер и Кобелева, в данный момент отбывают четырёхлетнюю дисквалификацию за допинг.



