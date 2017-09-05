Новые сенаторы Казахстана принесли присягу

Новые депутаты сената парламента Казахстана принесли присягу в ходе пленарного заседания в понедельник.

Среди депутатов, которые принесли присягу — экс-глава комитета по правовой статистике и спецучетам Генпрокуратуры Сауле Айтпаева, экс-замглавы аппарата сената Владимир Волков, бывший заместитель председателя партии «Нур Отан» Дархан Калетаев, а также бывший глава «Казкосмоса» Талгат Мусабаев.

Кроме того, присягу принесли депутат от Карагандинской области Рыскали Абдикеров, депутат от Акмолинской области Даурен Адильбеков, депутат от Атырауской области Гумар Дюсембаев, депутат от Актюбинской области Мухтар Джумагазиев, депутат от Южно-Казахстанской области Алимжан Куртаев, депутат от Алматинской области Нурлан Кылышбаев, депутат от города Астана Едиль Мамытбеков, депутат от Восточно-Казахстанской области Дуйсенгазы Мусин, депутат от Жамбылской области Абдалы Нуралиев, депутат от Павлодарской области Нуржан Нурсипатов, депутат от Северо-Казахстанской области Ерик Султанов, депутат от Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев.