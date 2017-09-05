Около 20 выживших при пожаре в лондонской многоэтажке пытались покончить с собой

У большинства развивается посттравматическое расстройство, люди впадают в депрессию, стараясь забыться в алкоголе и наркотиках.

По меньшей мере 20 человек, переживших пожар в башне Grenfell Tower в Лондоне, пытались свести счёты с жизнью. Об этом сообщает BBC со ссылкой на организацию по предотвращению суицидов Silence of Suicide, передает Об этом сообщает BBC со ссылкой на организацию по предотвращению суицидов Silence of Suicide, передает Life





По словам многих пострадавших, они не могут выкинуть из головы изображений горящего здания и людей, свидетелями гибели которых они стали. Те, кто чудом остался в живых, до сих чувствуют вину перед близкими, погибшими в огне.





- Мы покрыты пеплом наших мёртвых друзей и родственников. Мы видели, как взрослые выкидывали своих детей из окон в попытке их спасти, - рассказали очевидцы трагедии.





Руководитель организации Иветт Гринуэй рассказала, что волонтёры, которые работают с выжившими, неоднократно рассказывают ей о попытках самоубийства их подопечных. У большинства развивается посттравматическое расстройство, люди впадают в депрессию, стараясь забыться в алкоголе и наркотиках.





Помимо этого, Гринуэй недовольна качеством помощи, которую пытаются оказать другие общественные организации. По словам женщины, вместо того, чтобы разговаривать с пострадавшими, они помещают листовки под двери квартир, где они живут.





Медсестра Джуди Болтон, которая координирует волонтёров, заявила, что службам поддержки психического здоровья стоит переосмыслить свою работу. Они ждут, что люди будут сами идти к ним, в то время как помощь должна поступать именно от служб.



