Назарбаев поручил правительству рассмотреть вопрос повышения тарифов ЖКХ

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе совместного заседания палат парламента поручил правительству рассмотреть вопросы повышения тарифов ЖКХ для привлечения инвесторов в эту сферу, передает корреспондент Today.kz.

Глава государства отметил, что модернизация водотеплоснабжения требует огромных средств. Для привлечения инвесторов следует совершенствовать законодательство в сфере ЖКХ.

«Если мы на все потребление ЖКХ - электроэнергия, тепло, вода и все остальное - не будем поднимать тарифы, не будут приходить инвесторы. Каждый инвестор, когда приходит, спрашивает, если я построю станцию вам, за сколько я буду продавать электроэнергию, сколько будет стоить тепло? Не надо этого бояться, мы проходили. Когда мы в свое время в начале независимости этим делом занимались, мы защитили малообеспеченные семьи. Это не такое уж большое дело, если правительство подумает, пойдет постепенным образом. У нас самая дешевая электроэнергия во всем постсоветском пространстве», - сказал Назарбаев.

Президент отметил, что коммунальные услуги в России в четыре раза выше, чем в Казахстане.

«Но есть другая сторона медали - платежеспособность населения. Какой доход, какие зарплаты - все это надо в комплексе смотреть. Создавая условия платежеспособности, повысить тарифы. Иначе мы не будем развивать ни электроэнергию, ни коммунальное хозяйство, ни старые заржавевшие трубы не будем менять, не будем сносить старые здания. Надо помнить, это можно решить. Правительству надо сесть и крепко подумать, разъяснить. Никуда нам не деться от этого. Мы дотируем газ, нефть. Почему у нас газификация плохо идет? Потому что практически не платят. В южных регионах газ сколько стоит? В мире сегодня даже при технических ценах стоимость 100 кубометров - 150 долларов, у нас платят 20-30 долларов. Мы в каком обществе живем? Мы не в коммунизме живем, правда? Поэтому за все удобства надо платить, надо разъяснять, решать, еще раз хочу сказать, сбалансированно», - добавил Назарбаев.

Напомним, в ходе совместного заседания палат парламента Назарбаев объяснил назначение двух новых заместителей премьер-министра, а также дал ряд поручений, связанных с упразднением неэффективных льгот и наделения Нацбанка РК большими законодательными возможностями по контролю над деятельностью банков.

Глава государства отметил, что граждане страны имеют право знать о решениях правительства и других госорганов, призвав обе ветви власти проявлять больше инициативы. Президент также раскритиковал строительство дворцов с бассейнами под детсады, а также высказался о необходимости банкротства олигархических сельскохозяйственных предприятий и качественного отечественного кинематографа.

Кроме того, стали известны планы о дальнейшем использовании объектов EXPO-2017 после окончания выставки.