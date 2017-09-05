Келимбетов рассказал о «зеленых» финансах в Казахстане

Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) провел конференцию под названием «Стратегия обеспечения регионального лидерства МФЦА в сфере «зеленых» финансов» и представил концепцию развития «зеленой» финансовой системы Казахстана, передает корреспондент BNews.kz.

С приветственной речью выступили управляющий международным финансовым центром «Астана» Кайрат Келимбетов и руководитель программы развития рынка торговли квотами на выбросы двуокиси углерода ЕБРР Ян-Виллем ван де Вен.

Кайрат Келимбетов отметил, что МФЦА, определивший «зеленые» финансы как одно из главных стратегических направлений, будет создавать все необходимые условия для развития «зеленых» продуктов и услуг финансирования в стране.

«МФЦА совместно с ЕБРР работал над разработкой концепции развития «зеленой» финансовой системы Казахстана, которая предусматривает выпуск «зеленых» облигаций, с помощью которых можно реализовать важные социально-экологические проекты», - сказал управляющий МФЦА.

По словам руководителя программы развития рынка торговли квотами на выбросы двуокиси углерода ЕБРР Ян-Виллема ван де Вена, Казахстан принятием концепции поддерживает развитие чистых «зеленых» финансов в стране. ЕБРР является крупным участником по поддержке «зеленых» проектов и технологий в мире и намерен оказывать помощь в развитии новых финансовых инструментов, направленных на реализацию проектов «зеленой» экономики в Казахстане.

В свою очередь, модератор конференции, руководитель рабочей группы по разработке концепции Катуллус Хельмер считает, что одним из важных инструментов устойчивого развития страны является «зеленая» экономика. Драйвером этого направления в Казахстане должен стать МФЦА.

«Задачами МФЦА являются содействие в привлечении инвестиций в экономику страны путем создания привлекательной среды для инвестирования в сфере финансовых услуг, развитие рынка ценных бумаг Республики Казахстан, обеспечение его интеграции с международными рынками капитала. МФЦА также намеревается развивать в стране рынка страховых, банковских услуг и рынка исламского финансирования», - добавил Катуллус Хельмер.

Международные эксперты, принявшие участие в конференции, отметили интерес глобальных инвесторов к зеленой экономике Казахстана и выработали рекомендации для стимулирования инвестиций и услуг в зеленом секторе. Они высоко оценили ключевую роль МФЦА по становлению площадки для ответственных инвестиций на территории Казахстана.

Необходимо подчеркнуть, что МФЦА активно работает над созданием специальной площадки по освещению темы «зеленые» финансы. Планируется, что запущенный в декабре 2016 года специализированный веб-сайт www.greenfinance.kz в дальнейшем станет дискуссионной платформой, где будут освещаться аспекты развития «зеленых» финансов в Казахстане. Сайт также будет играть роль коммуникационной площадки для локальных и зарубежных стейкхолдеров и инвесторов.

Управляющий директор МФЦА Айдар Казыбаев отметил, что работа по «зеленым» финансам ведется непрерывно. Так, уже сегодня представлены подходы по разработке стратегии регионального лидерства МФЦА в сфере «зеленых» финансов.