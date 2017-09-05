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Изменение цен на продовольственные товары в августе 2017 года

 

Цены на продовольственные товары в августе 2017г. по сравнению с августом 2016г. выросли на 8%. Цены на кофе, чай и какао повысились на 16,8%, кондитерские изделия - на 12,6%, фрукты и овощи - на 10,2%, алкогольные напитки - на 10,1%, молочные продукты - на 9,5%, рыбу и морепродукты - на 8,8%, булочные и мучные изделия - на 8,7%, хлеб - на 3,3%, муку - на 2,8%, макаронные изделия - на 2,5%, а на сахар и крупы - снизились по 10,2%.

Прирост цен на мясо и мясопродукты за названный период составил 11,4%. Уровень цен на говядину стал выше на 14,4%, баранину - на 13,2%, мясо птицы - на 10,8%, свинину - на 10,7%, конину - на 8,6%, колбасные изделия - на 6,9%.

 

Средние цены на основные продовольственные товары

в Республике Казахстан в августе 2017 года

 

Цены в тенге за килограмм

Средние

цены в

августе

2016г.

средние

минимальные

максимальные

разрыв,

раз

город

цена

город

цена

Мука пшеничная первого сорта

121

Павлодар

84

Алматы

161

1,9

117

Хлеб пшеничный из муки первого сорта

125

Тараз

Шымкент

100

Актау

156

1,2

120

Вермишель

255

Тараз

203

Актау

387

1,9

248

Рис

286

Кызылорда

202

Астана

405

2,0

290

Крупа манная

213

Павлодар

174

Атырау

323

1,9

208

Крупа гречневая

356

Актобе

284

Астана

492

1,7

445

Говядина лопаточно- грудная часть

1 400

Павлодар

Петропавловск

1 249

Астана

1 641

1,3

1 204

Масло сливочное

1 842

Павлодар

1 511

Актау

2 854

1,9

1 619

Масло подсолнечное, литр

400

Караганда

320

Актау

451

1,4

436

Молоко сырое, литр

178

Кокшетау

110

Алматы

245

2,2

162

Яйца, десяток

211

Караганда

150

Алматы

294

2,0

217

Картофель

110

Павлодар

91

Актау

Жезказган

136

1,5

95

Яблоки

365

Талдыкорган

294

Усть- Каменогорск

477

1,6

346

Капуста белокочанная

77

Костанай

53

Актау

126

2,4

82

Сахар-песок

252

Караганда

Павлодар

233

Актау

265

1,1

282

Чай

2 903

Актобе

2 494

Костанай

3 274

1,3

2 504

 

Примечание: регистрация цен на продукты питания осуществляется по выборочной сети предприятий торговли всех форм собственности и на городских рынках в крупных городах Казахстана. Уровень средних цен по республике определяется как взвешенная из уровня цен городов Астана, Алматы, Семей, Жезказган, областных центров и выборочного круга районов.

 

5 сентября 2017, 10:09
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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