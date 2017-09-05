Изменение цен на продовольственные товары в августе 2017 года
Цены на продовольственные товары в августе 2017г. по сравнению с августом 2016г. выросли на 8%. Цены на кофе, чай и какао повысились на 16,8%, кондитерские изделия - на 12,6%, фрукты и овощи - на 10,2%, алкогольные напитки - на 10,1%, молочные продукты - на 9,5%, рыбу и морепродукты - на 8,8%, булочные и мучные изделия - на 8,7%, хлеб - на 3,3%, муку - на 2,8%, макаронные изделия - на 2,5%, а на сахар и крупы - снизились по 10,2%.
Прирост цен на мясо и мясопродукты за названный период составил 11,4%. Уровень цен на говядину стал выше на 14,4%, баранину - на 13,2%, мясо птицы - на 10,8%, свинину - на 10,7%, конину - на 8,6%, колбасные изделия - на 6,9%.
|
Средние цены на основные продовольственные товары
в Республике Казахстан в августе 2017 года
|
|
Цены в тенге за килограмм
|
Средние
цены в
августе
2016г.
|
средние
|
минимальные
|
максимальные
|
разрыв,
раз
|
город
|
цена
|
город
|
цена
|
Мука пшеничная первого сорта
|
121
|
Павлодар
|
84
|
Алматы
|
161
|
1,9
|
117
|
Хлеб пшеничный из муки первого сорта
|
125
|
Тараз
Шымкент
|
100
|
Актау
|
156
|
1,2
|
120
|
Вермишель
|
255
|
Тараз
|
203
|
Актау
|
387
|
1,9
|
248
|
Рис
|
286
|
Кызылорда
|
202
|
Астана
|
405
|
2,0
|
290
|
Крупа манная
|
213
|
Павлодар
|
174
|
Атырау
|
323
|
1,9
|
208
|
Крупа гречневая
|
356
|
Актобе
|
284
|
Астана
|
492
|
1,7
|
445
|
Говядина лопаточно- грудная часть
|
1 400
|
Павлодар
Петропавловск
|
1 249
|
Астана
|
1 641
|
1,3
|
1 204
|
Масло сливочное
|
1 842
|
Павлодар
|
1 511
|
Актау
|
2 854
|
1,9
|
1 619
|
Масло подсолнечное, литр
|
400
|
Караганда
|
320
|
Актау
|
451
|
1,4
|
436
|
Молоко сырое, литр
|
178
|
Кокшетау
|
110
|
Алматы
|
245
|
2,2
|
162
|
Яйца, десяток
|
211
|
Караганда
|
150
|
Алматы
|
294
|
2,0
|
217
|
Картофель
|
110
|
Павлодар
|
91
|
Актау
Жезказган
|
136
|
1,5
|
95
|
Яблоки
|
365
|
Талдыкорган
|
294
|
Усть- Каменогорск
|
477
|
1,6
|
346
|
Капуста белокочанная
|
77
|
Костанай
|
53
|
Актау
|
126
|
2,4
|
82
|
Сахар-песок
|
252
|
Караганда
Павлодар
|
233
|
Актау
|
265
|
1,1
|
282
|
Чай
|
2 903
|
Актобе
|
2 494
|
Костанай
|
3 274
|
1,3
|
2 504
Примечание: регистрация цен на продукты питания осуществляется по выборочной сети предприятий торговли всех форм собственности и на городских рынках в крупных городах Казахстана. Уровень средних цен по республике определяется как взвешенная из уровня цен городов Астана, Алматы, Семей, Жезказган, областных центров и выборочного круга районов.
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