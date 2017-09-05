Изменение цен на продовольственные товары в августе 2017 года

Цены на продовольственные товары в августе 2017г. по сравнению с августом 2016г. выросли на 8%. Цены на кофе, чай и какао повысились на 16,8%, кондитерские изделия - на 12,6%, фрукты и овощи - на 10,2%, алкогольные напитки - на 10,1%, молочные продукты - на 9,5%, рыбу и морепродукты - на 8,8%, булочные и мучные изделия - на 8,7%, хлеб - на 3,3%, муку - на 2,8%, макаронные изделия - на 2,5%, а на сахар и крупы - снизились по 10,2%.

Прирост цен на мясо и мясопродукты за названный период составил 11,4%. Уровень цен на говядину стал выше на 14,4%, баранину - на 13,2%, мясо птицы - на 10,8%, свинину - на 10,7%, конину - на 8,6%, колбасные изделия - на 6,9%.

Средние цены на основные продовольственные товары в Республике Казахстан в августе 2017 года Цены в тенге за килограмм Средние цены в августе 2016г. средние минимальные максимальные разрыв, раз город цена город цена Мука пшеничная первого сорта 121 Павлодар 84 Алматы 161 1,9 117 Хлеб пшеничный из муки первого сорта 125 Тараз Шымкент 100 Актау 156 1,2 120 Вермишель 255 Тараз 203 Актау 387 1,9 248 Рис 286 Кызылорда 202 Астана 405 2,0 290 Крупа манная 213 Павлодар 174 Атырау 323 1,9 208 Крупа гречневая 356 Актобе 284 Астана 492 1,7 445 Говядина лопаточно- грудная часть 1 400 Павлодар Петропавловск 1 249 Астана 1 641 1,3 1 204 Масло сливочное 1 842 Павлодар 1 511 Актау 2 854 1,9 1 619 Масло подсолнечное, литр 400 Караганда 320 Актау 451 1,4 436 Молоко сырое, литр 178 Кокшетау 110 Алматы 245 2,2 162 Яйца, десяток 211 Караганда 150 Алматы 294 2,0 217 Картофель 110 Павлодар 91 Актау Жезказган 136 1,5 95 Яблоки 365 Талдыкорган 294 Усть- Каменогорск 477 1,6 346 Капуста белокочанная 77 Костанай 53 Актау 126 2,4 82 Сахар-песок 252 Караганда Павлодар 233 Актау 265 1,1 282 Чай 2 903 Актобе 2 494 Костанай 3 274 1,3 2 504

Примечание: регистрация цен на продукты питания осуществляется по выборочной сети предприятий торговли всех форм собственности и на городских рынках в крупных городах Казахстана. Уровень средних цен по республике определяется как взвешенная из уровня цен городов Астана, Алматы, Семей, Жезказган, областных центров и выборочного круга районов.