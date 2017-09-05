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Инфляция в Республике Казахстан за январь-август 2017 года составила 3,9%

 

Цены на продовольственные товары за восемь месяцев т.г. (август 2017г. к декабрю 2016г.) увеличились на 3,6%, непродовольственные - на 4,2%, платные услуги - на 4%.

 

в процентах, прирост, снижение

 

Август 2017г. к

Январь-август 2017г. к

январю-августу 2016г.

июлю

2017г.

декабрю

2016г.

августу

2016г.

декабрю

2015г.

Товары и услуги

0,1

3,9

7,0

12,7

7,5

Продовольственные товары

-0,9

3,6

8,0

13,7

9,2

Непродовольственные товары

0,7

4,2

7,5

14,1

8,2

Платные услуги для населения

0,7

4,0

5,2

10,3

4,8

 

С начала текущего года (август 2017г. к декабрю 2016г.) повышение цен отмечено на картофель на 17,3%, баранину - на 12%, говядину - на 11,2%, молоко консервированное - на 8,7%, кондитерские изделия - на 7%,конину - на 6,6%, масло сливочное, сыр сычужный - по 6,5%, фрукты свежие - на 2,4%. Снижение цен зафиксировано на огурцы на 68,6%, помидоры - на 55,2%, яйца - на 30,2%, чеснок - на 23,2%, крупу гречневую - на 18,8%, перец сладкий - на 17,9%, масло подсолнечное - на 10,4%.

Прирост цен на канцелярские товары и чертежные принадлежности составил 8,4%, стеклянные и керамические изделия - 7%, автомобили - 5,5%, газеты и журналы - 5,1%, книги - 4,9%, текстильные изделия - 4,3%, одежду и обувь - 4,2%, фармацевтическую продукцию - 3,8%, товары личного пользования, бытовые приборы - по 3,7%, мебель и предметы домашнего обихода - 3,5%, моющие и чистящие средства - 3,2%. Дизельное топливо подорожало на 9,3%, сжиженный газ в баллонах - на 7,7%, бензин - на 5,7%.

Уровень цен на правовые услуги вырос на 7%, страхование личных транспортных средств - на 6,8%, услуги здравоохранения - на 5,1%, в области отдыха, развлечений и культуры - на 3%, общественного питания - на 2,9%. Проезд воздушным пассажирским транспортом подорожал на 36,5%, внутригородским автобусом - на 8,9%, междугородним - на 4,4%, а железнодорожным транспортом на большие расстояния - подешевел на 0,4%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на канализацию увеличились на 9,6%, отопление центральное - на 7,3%, содержание жилья - на 6,2%, холодную воду - на 5,7%, газ, транспортируемый по распределительным сетям - на 4,8%, электроэнергию - на 3,8%, горячую воду - на 3,6%.

 

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Индекс потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, показывает изменение цен на товары и услуги, приобретаемые населением для личного потребления. Набор товаров и услуг включает 510 позиций. Регистрация цен производится по выборочной сети предприятий торговли и сферы услуг различных форм собственности во всех областных центрах, столице и определенному кругу городов и районных центров. Используемая для агрегирования система весов в части их расходов рассчитывается на основании материалов обследований домашних хозяйств за предшествующий год.

С января 2017 года при построении ИПЦ доля продовольственных товаров составляет 37,6%, непродовольственных - 30,2%, платных услуг - 32,2%.

 

5 сентября 2017, 10:12
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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