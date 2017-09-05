Величина прожиточного минимума в августе 2017 года составила 25 667 тенге
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в августе 2017г. по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 5%, с августом 2016г. - на 8,8%. В ее структуре доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 19,3%, фруктов и овощей - 16,3%, молочных, масложировых изделий и яиц - 14,5%, хлебопродуктов и крупяных изделий - 7,5%, сахара, чая и специй - 2,4%.
|
тенге
|
|
В среднем на
душу
населения
|
Дети,
0-13 лет
|
Подростки,
14-17 лет
|
Трудоспособное
население, старше
18 лет
|
Пенсионеры
и пожилые
люди
|
юноши
|
девочки
|
мужчины
|
женщины
|
Величина прожиточного
минимума
|
25 667
|
23 226
|
31 821
|
24 382
|
30 048
|
23 843
|
23 610
|
Продовольственные товары
|
15 400
|
13 935
|
19 093
|
14 629
|
18 028
|
14 306
|
14 166
|
Непродовольственные
товары и платные услуги
|
10 267
|
9 291
|
12 728
|
9 753
|
12 020
|
9 537
|
9 444
Методологические пояснения
Прожиточный минимум - необходимый минимальный денежный доход на одного человека, равный по величине стоимости минимальной потребительской корзины. Минимальная потребительская корзина представляет собой минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека в натуральном и стоимостном выражении. Она состоит из продовольственной корзины и фиксированной доли расходов на непродовольственные товары и платные услуги. Доля расходов на минимально необходимые непродовольственные товары и услуги для расчета прожиточного минимума установлена в размере 40 процентов стоимости минимальной потребительской корзины.
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