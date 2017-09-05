Величина прожиточного минимума в августе 2017 года составила 25 667 тенге

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в августе 2017г. по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 5%, с августом 2016г. - на 8,8%. В ее структуре доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 19,3%, фруктов и овощей - 16,3%, молочных, масложировых изделий и яиц - 14,5%, хлебопродуктов и крупяных изделий - 7,5%, сахара, чая и специй - 2,4%.

тенге В среднем на душу населения Дети, 0-13 лет Подростки, 14-17 лет Трудоспособное население, старше 18 лет Пенсионеры и пожилые люди юноши девочки мужчины женщины Величина прожиточного минимума 25 667 23 226 31 821 24 382 30 048 23 843 23 610 Продовольственные товары 15 400 13 935 19 093 14 629 18 028 14 306 14 166 Непродовольственные товары и платные услуги 10 267 9 291 12 728 9 753 12 020 9 537 9 444

Методологические пояснения

Прожиточный минимум - необходимый минимальный денежный доход на одного человека, равный по величине стоимости минимальной потребительской корзины. Минимальная потребительская корзина представляет собой минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека в натуральном и стоимостном выражении. Она состоит из продовольственной корзины и фиксированной доли расходов на непродовольственные товары и платные услуги. Доля расходов на минимально необходимые непродовольственные товары и услуги для расчета прожиточного минимума установлена в размере 40 процентов стоимости минимальной потребительской корзины.