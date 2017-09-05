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Величина прожиточного минимума в августе 2017 года составила 25 667 тенге

 

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в августе 2017г. по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 5%, с августом 2016г. - на 8,8%. В ее структуре доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 19,3%, фруктов и овощей - 16,3%, молочных, масложировых изделий и яиц - 14,5%, хлебопродуктов и крупяных изделий - 7,5%, сахара, чая и специй - 2,4%.

 

тенге

 

В среднем на

душу

населения

Дети,

0-13 лет

Подростки,

14-17 лет

Трудоспособное

население, старше

18 лет

Пенсионеры

и пожилые

люди

юноши

девочки

мужчины

женщины

Величина прожиточного

минимума

25 667

23 226

31 821

24 382

30 048

23 843

23 610

Продовольственные товары

15 400

13 935

19 093

14 629

18 028

14 306

14 166

Непродовольственные

товары и платные услуги

10 267

9 291

12 728

9 753

12 020

9 537

9 444

 

r04-09-2017-2

 

Методологические пояснения

Прожиточный минимум - необходимый минимальный денежный доход на одного человека, равный по величине стоимости минимальной потребительской корзины. Минимальная потребительская корзина представляет собой минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека в натуральном и стоимостном выражении. Она состоит из продовольственной корзины и фиксированной доли расходов на непродовольственные товары и платные услуги. Доля расходов на минимально необходимые непродовольственные товары и услуги для расчета прожиточного минимума установлена в размере 40 процентов стоимости минимальной потребительской корзины.

 

5 сентября 2017, 10:11
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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