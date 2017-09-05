Как оплатить штраф за нарушение ПДД в Астане

В акимате Астаны рассказали, каким образом можно будет оплатить штраф, сообщает Zakon.kz.

Владелец автотранспорта, получивший предписание, сможет оплатить штраф несколькими способами.

Это и традиционная оплата наличными средствами через расчетно-кассовые отделения банков второго уровня или АО «Казпочта». В этом случае оплата штрафа наличными деньгами происходит благодаря интеграции банковской платежной системы с АИПС «Контроль» МВД, в результате чего уведомления о погашении штрафа сразу поступают в базу МВД РК. При таком виде оплаты штрафа необходимо правильно указывать код бюджетной классификации (КБК), на который зачисляется штраф - 204106. В случае неправильного указания КБК платежа штраф не будет погашен. В настоящее время к данной системе подключены 17 банков второго уровня. Также наличными средствами можно оплатить штраф через терминалы платежных сервисов Kaspi и QIWI-кошелек.

Всегда доступны альтернативные способы оплаты штрафа безналичным платежом с банковской карты через регистрацию на портале www.egov.kz, а также онлайн-оплата через интернет-сайты банков второго уровня, а также на сайте www.homebank.kz.

Для оплаты штрафов безналичным платежом на сайте www.egov.kz необходимо ввести личные идентификационные данные водителя, а именно номер государственного регистрационного знака и номер технического паспорта. В информационном окне появится штраф и его сумма, необходимо нажать на надпись «Оплатить», и штраф будет исключен из базы МВД. Аналогичным способом происходит оплата штрафа через интернет-сайты банков или АО «Казпочта» www.post.kz.

Также существует самый удобный и современный способ - оплата штрафа через мобильные приложения: услуга оплата штрафов за нарушение ПДД доступна в мобильных приложениях egov.kz, HandyPay, MyPay. Для того чтобы проверить наличие штрафа в мессенджере Telegram, необходимо набрать в строке поиска наименование страницы @KazPostBot и следовать инструкции.

При всех вышеперечисленных способах оплаты штрафов за нарушения ПДД отсутствует необходимость предъявления квитанций об уплате штрафа в подразделениях административной полиции, так как уведомления об оплаченных штрафах в автоматическом режиме направляются в информационную систему учета административных правонарушений МВД.

Обращаем особое внимание владельцев автотранспорта на важный момент: любая оплата и проверка штрафов осуществляется согласно регистрационному номеру транспортного средства и номеру СРТС. В этой связи всем владельцам автотранспорта рекомендуется проверить и в случае необходимости обновить данные СРТС, включая адрес прописки, указанный в данном документе.

Акимат города Астаны, УАП ДВД столицы обращается ко всем владельцам транспортных средств города, жителям и гостям столицы с убедительной просьбой строго соблюдать правила дорожного движения и не допускать нарушений на дорогах и улицах города.