Почему обесцениваются зарплаты казахстанцев

Реальные зарплаты казахстанцев до сих пор продолжают обесцениваться, причем стремительно. Падение ускорилось еще в начале лета, сообщает КТК.

Однако, если верить данным аналитиков EnergyProm, за шесть месяцев 2017 средняя зарплата по стране составила почти 145 тысяч тенге, и это довольно неплохая сумма. Но оказалось, что цены на основные продукты и тарифы на услуги так подскочили, что реальная стоимость наших доходов в итоге оказалась ниже.

«Экономика Казахстана, она по итогам первого полугодия показала рост, причем достаточно серьезный - более 4%. Однако реальная покупательная способность заработных плат наемных работников в Казахстане не выросла. Рост зарплат, получается, не успевает за ростом инфляции. То есть продукты и тарифы на услуги дорожают быстрее, чем растет зарплата», - рассказала аналитик EnergyProm Динара Мукашева.

Однако некоторые эксперты не согласны с такими расчетами. Экономисты говорят, что покупательская способность падает, потому что у нас в стране неправильно рассчитывают среднюю зарплату.

«Само понятие средняя зарплата оно очень растяжимое. Вот, у одного человека зарплата может быть миллион, у другого 100 тысяч. Средняя зарплата 500 тысяч. Вроде смотришь, все хорошо. Но один человек на миллион много что купит, а один человек на сто тысяч, ну, что он купит», - сказал экономист Бахытжан Омаров.

Самое большое сокращение реальной стоимости зарплат ощутили на себе сотрудники научной и технической сферы - это почти 20%.

А если посмотреть по регионам, то практически во всех областях Казахстана реальные зарплаты наемных работников показали спад. Самый большой, как это ни странно, в нефтяном регионе: в Атырауской области почти на 11 процентов. Для сравнения, в Кызылординской это цифра 4, а в Южно-Казахстанской 3%. В Астане оклады работников обесценились на полтора процента, если учитывать действие инфляции. В Алматы падение реальных зарплат стало более существенным - минус 2,7 %.

А вот увеличить реальный рост зарплат сумели только работодатели Актюбинской области. И то, всего на 0,8%.