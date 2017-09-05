Пациент скорее жив, чем мертв: Казахстанцы на 60-м месте в рейтинге счастливых жителей

Казахстан расположился на 60-м месте в рейтинге стран со счастливыми жителями.





Первое место в рейтинге заняли жители Норвегии. В Топ-10 стран также вошли Дания, Исландия, Швейцария, Финляндия, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Австралия и Швеция. Последнее место в рейтинге заняла Центральноафриканская Республика.





Казахстан уступил одну позицию Туркменистану (59-е место) и 11 позиции России (49-е место). Кыргызстан расположился на 98-й строчке, Узбекистан на 47-й позиции. Мьянма, занявшая первое место в рейтинге благотворительности, находится на 114 месте.













При составлении рейтинга авторы задавали респондентам один вопрос: "Представьте себе лестницу с десятью ступенями. Высшая ступень описывает лучший вариант жизни для вас, нижняя - худший сценарий. На какой ступени вы находитесь в данный момент?". Также, при составлении рейтинга учитывались такие критерии, как ВВП на душу населения, соцподержка, уровень коррупции, свобода в принятии жизненных решений. В течение трехгодичного периода исследователи опрашивали около тысячи респондентов из 155 стран ежегодно. Данные доклада представлены за период 2014-2017 годы.





Фото: muz4in.net.