Назначен новый заместитель руководителя аппарата акима Карагандинской области

В акимате Карагандинской области произошли кадровые изменения. Заместителем руководителя аппарата акима области назначен Болат Байкенов, прежде работавший в Канцелярии Премьер-министра РК. Глава региона Ерлан Кошанов на аппаратном совещании представил нового члена команды.

- Байкенов Болат Бакытжанович назначен заместителем руководителя аппарата акима области, - сказал Ерлан Кошанов. - В этой должности будет курировать вопросы контроля, юридического сопровождения и прохождения корреспонденции.

36-летний Болат Байкенов имеет два высших образования. Окончил Центрально-Азиатский университет, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, по квалификации «юрист», «бакалавр экономики и бизнеса».

На государственной службе с 2010 года. Работал в Управлении делами Президента РК. Затем был начальником управления Министерства транспорта и коммуникаций РК. С сентября 2013 года до назначения работал в Канцелярии Премьер-министра РК на должностях консультанта, заведующего сектором юридического отдела, главного инспектора секретариата.