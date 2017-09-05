Национальным Банком РК согласованы руководящие работники финансового рынка
1. Кадырбекова Г.К. - Главный бухгалтер АО «Страховая компания «Коммеск-Өмір» (протокол №35/СО/Т от 15.08.2017г.);
2. Мырзабаев Д.Н. - Директора ТОО «Страховой брокер «Loyal Partner» (протокол №36/СО/Т от 17.08.2017г.);
3. Исаева А.М. - Финансовый директор-член Правления АO «СК «Казкоммерц-Полис» (протокол №37/СО/Т от 28.08.2017г.);
4. Байгужаев Т.Н. - Заместитель Председателя Правления - член Правления АО «СК «Виктория» (протокол №38/СО от 28.08.2017г.);
5. Галымова З.Г. - член Правления АО «СК «Виктория» (протокол №39/СО от 28.08.2017г.);
6. Қырықбай С.С. - Председатель Правления АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life» (протокол №40/СО от 28.08.2017г.);
7. Шолпанкулов Б.Ш. - Председатель Совета директоров АО «Информационно-учетный центр» (протокол №34/РЦБ от 01.08.2017г.);
8. Айнабаева Ш.Р. - член Совета директоров - независимый директор АО «Казахстанская фондовая биржа» (протокол №35/РЦБ от 01.08.2017г.);
9. Ким А.О. - Управляющий директор - член Правления АО «Асыл-Инвест» (протокол №36/РЦБ от 02.08.2017г.);
10. Кудайбергенова Е.А. - Председатель Совета директоров АО «Асыл-Инвест» (протокол №37/РЦБ от 02.08.2017г.);
11. Дамитов К.К. - член Совета директоров - независимый директор АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (протокол №38/РЦБ от 14.08.2017г.);
12. Таджияков Б.Ш. - член Совета директоров - независимый директор АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (протокол №39/РЦБ от 16.08.2017г.);
13. Келимбетов К.Н. - член Совета директоров АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (протокол №40/РЦБ от 17.08.2017г.);
14. Бекетаев Р.Б. - член Совета директоров АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (протокол №41/РЦБ от 17.08.2017г.);
15. Сундетова З.С. - член Правления АО «SkyBridge Invest» (протокол №42/РЦБ от 18.08.2017г.);
16. Алюнина О.Б. - Директор операционного департамента АО «Сентрас Секьюритиз» (протокол №43/РЦБ от 29.08.2017г.).
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