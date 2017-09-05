В Федерации тяжелой атлетики Казахстана опровергли натурализацию российских спортсменов
5 сентября 2017, 10:39
У казахстанской Федерации тяжелой атлетики не было и нет планов по привлечению легионеров к выступлению за сборную Казахстана - генсек ФТА РК.
В Федерации тяжелой атлетики Казахстана прокомментировали вышедшие в СМИ новости о смене гражданства дисквалифицированных российских спортсменов, передает Казинформ.
По данным пресс-службы, информация касательно привлечения в национальную сборную команду российских спортсменов не соответствует действительности.
"У казахстанской Федерации тяжелой атлетики не было и нет планов по привлечению легионеров к выступлению за сборную Казахстана. Между Федерацией и указанными спортсменами не велись какие-либо переговоры, с нашей стороны не было приглашения и не оказывается финансирование в адрес данных атлетов. Как всем известно, между Казахстаном и Россией действует безвизовый режим, поэтому в нахождении российских граждан на территории нашей Республики нет ничего предосудительного", - цитирует пресс-служба генерального секретаря ФТА РК Омара Мустафина.
Напомним, по сообщениям СМИ призёр чемпионата Европы 2015 года Надежда Лихачёва, призёр юношеского первенства России 2017 года Мария Андреева, чемпион Европы среди юношей 2014 года Денис Кехтер и победительница юниорского чемпионата мира 2014 года Лариса Кобелева вместе с тренером Назипом Шигаповым в начале года переехали в Казахстан и подали заявление на получение гражданства. Сообщалось, что сейчас они находятся в городе Текели (Алматинская область), где проходит учебно-тренировочный сбор.
Анеля Касымова.
Фото: eurosport.ru.
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