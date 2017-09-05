Назначен руководитель управления культуры ЗКО

На основе конкурса и согласования с Министерством культуры и спорта Республики Казахстан, на должность руководителя Управления культуры, архивов и документации Западно-Казахстанской области назначен МУСАГАЛИЕВ Кадырболат Кабдырович.

38-летний ​Мусагалиев Кадырболат в 2002 году окончил Западно-Казахстанский институт культуры имени Даулеткерея, в 2010 году -академию «Евразия».

Мусагалиев Кадырболат начал трудовую деятельность в 2002 году артистом центра молодежного творчества;

- 2005-2009 гг. - режиссер Западно-Казахстанской филармонии имени Г. Курмангалиева;

- 2009-2011 гг. - заместитель директора Западно-Казахстанской филармонии имени Г.Курмангалиева;

- 2011-2013 гг. - заместитель директора отдела «Дворца мира и согласия» г. Астана;

- 2013-2014 гг. - менеджер отдела учреждения «Астаналық концерт компаниясы» г. Астана;

- 2014-2015 гг. - директор ТОО «Дирекция кинопроката» г. Астана;

С 2015 года по сегодняшний день занимал должность директора областной филармонии имени Г. Курмангалиева.