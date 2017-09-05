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СМИ узнали о подготовке северокорейской баллистической ракеты к запуску

5 сентября 2017, 10:46

Предположительно, испытания будут проведены 9 сентября по случаю 69-й годовщины образования КНДР.

Северная Корея транспортирует баллистическую ракету на запад страны, чтобы запустить ее в сторону Тихого океана. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на Asia Business Daily.

Об этом изданию рассказали источники в южнокорейской разведке. Ракета отправилась на запад страны утром 4 сентября, отмечают они. Предположительно, испытания будут проведены 9 сентября по случаю 69-й годовщины образования КНДР.

Ранее 4 сентября сообщалось, что разведка Южной Кореи зафиксировала в КНДР признаки подготовки к очередному пуску межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) в сторону Тихого океана.

3 сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Министерство обороны Японии предварительно оценило мощность испытанного заряда в 70 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году.

Источник: Lenta.ru.

Фото: KCNA / Reuters.

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