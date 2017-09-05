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В частном доме в Уральске обнаружены трупы двух женщин и ребенка

5 сентября 2017, 10:53

Полицейские от комментариев отказались.

Что именно произошло пока неизвестно. По словам соседей, они ничего не слышали. Во дворе стоят два частных дома, и видно, что в маленьком домике было возгорание.

Между тем, на месте ЧП находится все руководство ДВД. Полицейские от комментариев отказались.

Когда корреспонденты "МГ" прибыли на место, тела женщин и ребенка лежали во дворе.

Другие подробности выясняются.

Фото Медета Медресова
Дана Рахметова

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