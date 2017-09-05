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СМЭС Алматы вынес решение о сносе пристройки караоке-бара певицы Сиви Махмуди

5 сентября 2017, 11:05

Иск о сносе пристройки как незаконной и построенной с многочисленными нарушениями градостроительных норм был подан ГАСК.

Специализированный межрайонный экономический суд Алматы 25 августа вынес решение о сносе пристройки ко второму этажу караоке-бара певицы Сиви Махмуди, расположенного в 3-этажном доме, 1960 года постройки (хрущевка), сообщает Zakon.kz.

Иск о сносе пристройки, как незаконной и построенной с многочисленными нарушениями градостроительных норм, был подан Управлением государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) к ИП «Рустемова Анара Тулегеновна», которая является матерью певицы и владельцем двух квартир на первом и втором этажах дома, в которых расположен бар. В свою очередь владелица заведения подала встречный иск о признании права собственности на самовольную пристройку.

«Сохранение данной пристройки может создавать угрозу жизни и здоровью граждан данного дома. В связи с чем требование о признании право собственности на данную пристройку не может быть удовлетворено, при том, что ответчик не предпринял никаких мер по узаконению данной пристройки. При таких обстоятельствах, исковые требования истца подлежат удовлетворению, а встречные исковые требования подлежат отказу в удовлетворении», - говорится в решении суда.

При этом суд указал, что снос пристройки должен быть осуществлен за счет средств владельцев заведения.

Ранее сообщалось, что бар «SIVI» открылся в ноябре 2016 года с многочисленными нарушениями, за которые его владельцы были неоднократно оштрафованы. Кроме того, между сотрудниками бара и жильцами дома постоянно возникали конфликты по поводу шума в ночное время, которые завершались вызовом полиции. В июне С.Махмуди сообщила о закрытии бара, а в начале августа открыла его снова, переименовав в караоке-бар «Salidat». И снова начались конфликты с жильцами дома, которые написали новые заявления в акимат, прокуратуру, полицию и ГАСК с требованием защитить их права и закрыть заведение, систематически нарушающее тишину и покой после 23 часов.


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