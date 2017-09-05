Выступление Президента Казахстана Н.Назарбаева на открытии третьей сессии Парламента РК шестого созыва

(г. Астана, 4 сентября 2017 года)





Құрметті депутаттар!

Құрметті Үкімет мүшелері!

Қазақстан Республикасы Конституциясының 59-бабына сәйкес алтыншы шақырылымдағы Парламенттің үшінші сессиясын ашық деп жариялаймын.

Құрметті депутаттар!

Баршаңызды жаңа парламенттік маусымның басталуымен құттықтаймын!

28 маусымда Сенат депутаттарының сайлауы өтіп, Парламенттің жоғарғы палатасының құрамы жаңғырды.

Жаңа сайланған халық қалаулыларын да қызметтерімен құттықтап, табыс тілеймін!

Біз биыл жаңғырудың жаңа көкжиектерін ашып, іргелі процестерді жүйелі түрде жүзеге асыруға кірістік.

Жаңғыру үрдісі негізгі үш сала - экономикалық, саяси және рухани бағыттар бойынша өрбуде.

Бұл реформалардың негізінде біз «Қазақстан 2050» стратегиясындағы мақсаттарымызға жетеміз.

Елдегі тұрақтылық пен тыныштықтың, татулық пен бірліктің арқасында дәйекті түрде барлық биіктерді бағындырып келеміз.

Көзделген жұмыстардың қарқынды, әрі жүйелі атқарылуына Парламенттің де қосқан үлесі зор.

Өткен сессияда біршама жемісті жұмыс жасалды.

Парламент қоржынындағы 111 заң жобасының 84-і қаралып, қабылданды.

Қазір олар күшіне еніп, еліміздің игілігіне қызмет етуде.

Олардың қатарында «Қазақстан Республикасының Конституциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» заң ең негізгі, біз үшін өте қажетті, маңызды екенін білесіздер.

Депутаттардың белсенділігі де жоғары деңгейде, сіздердің бастамаларыңызбен

1 жылда 15 заң жобасы дайындалды.

17 үкімет сағаты мен 7 парламенттік тыңдау аясында билік тармақтары маңызды мәселелер бойынша қоян-қолтық жұмыс істеді.

Қос палатаның жалпы отырыстары мен үкімет сағаттарының онлайн режимде өтуі Парламенттің жұмысын ашық, әрі халыққа қолжетімді ете түсті.

Үшінші сессияда осы жақсы үдерістерді жалғастырып, қарқынды, әрі сапалы жұмыс істеу керек.

Алдымызда талай сүбелі шаруалар тұр.

Басталған келелі істерді әрі қарай да заңнамалық қамтамасыз ету қажет.

Сондай-ақ, жан-жақты жаңғырудың мәні мен мақсатын елге жете түсіндіріп, оған халықты жұмылдыру да - басты міндеттердің қатарында.

Депутаттар өзге билік тармақтарымен және халықпен тығыз жұмыс істеп, ел сенімін ақтайтынына кәміл сенемін. Барлықтарыңызға табыс тілеймін.

Уважаемые депутаты!

2017-й год имеет для Казахстана особое значение.

Благодаря политической стабильности и общественному консенсусу мы приступили к модернизации трех базовых сфер - экономики, политики, сознания.

Во-первых, в Послании дан импульс новому этапу технологической, инфраструктурной модернизации.

Во-вторых, конституционная реформа установила более точный баланс ветвей власти.

В-третьих, мы развернули процесс духовной модернизации и обновления национального сознания.

По сути, эти три направления являются системной триадой казахстанской модернизации.

Сложность, однако, в том, что наша модернизация идет в непростой глобальной обстановке.

В мире по-прежнему неспокойно.

Диалог между державами сопровождается санкционной политикой.

Региональные конфликты не утихают.

Деструктивные идеологии продолжают расширять свое влияние.

При этом набирает обороты тотальная цифровизация, несущая как новые возможности, так и риски.

Всё это значит, что на часах модернизации счёт идет не на годы, а на минуты.

Казахстан должен обязательно успеть.

Я уверен - нам это по силам.

Уважаемые депутаты!

Сегодня Парламент начинает работу в новых условиях, когда и Палаты, и Правительство наделены дополнительными полномочиями, а значит - и ответственностью.

Как известно, практические задачи возложены, прежде всего, на исполнительную власть.

Правительство остается основным разработчиком большинства законопроектов - в рамках ежегодного Плана законопроектных работ.

В то же время депутаты Парламента стали проявлять больше законодательных инициатив.

Я считаю это позитивным явлением.

При этом, как всегда, следует исходить из общегосударственных, а не узковедомственных или региональных интересов.

В последнее время законотворческий процесс стал более прозрачным.

Проводятся парламентские слушания, к рассмотрению проектов привлекаются эксперты, представители гражданского общества и СМИ.

Тем не менее, граждане не всегда информированы, не знают свои права и обязанности, вытекающие из законов.

Поэтому, особое внимание следует уделить разъяснительной работе.

Казахстанцы имеют полное право быть в курсе законодательных новаций.

Об этом я говорил на съезде судей и на сессии АНК.

В этой важной работе должны участвовать все - Правительство, Парламент, госаппарат, экспертное сообщество.

Координатор разъяснения принимаемых законов - Министерство юстиции.

Следует подчеркнуть: от всех ветвей власти сегодня требуется ответственность и слаженность.

Наши законы должны быть максимально конкурентными, прагматичными и отвечать самым высоким стандартам.

Полагаю, депутатский корпус настроен по-деловому и поддерживает такое понимание политического момента.

Уважаемые депутаты!

Казахстан сегодня - на пороге ряда стратегически важных задач.

Парламенту, совместно с Правительством, надо принять все шаги по обеспечению Плана Нации, Послания и в целом - всех принятых программ.

В 2018 году стартует ряд направлений, связанных с духовным обновлением общества.

Первое.

Мы начали работу по модернизации общественного сознания.

Поэтому нам не следует зацикливаться на чуждых устаревших догмах.

У нас есть свой богатый опыт, ценности и путь развития.

Особое значение имеет сфера культуры, что требует совершенствования законодательства в этой области.

В частности, по плану законопроектных работ впервые будет принят закон «О кинематографии».

Здесь предстоит определить концептуальные основы дальнейшего развития отечественной киноиндустрии.

Кроме того, модернизация общественного сознания связана с регулированием межэтнических отношений.

Требуется внести изменения и дополнения в Закон «Об Ассамблее народа Казахстана».

Также следует усовершенствовать отношения государства и религии.

Законодательная база должна обеспечивать защиту общества от любой деструктивной деятельности в сфере религии.

В целом, модернизация общественного сознания откроет путь новой генерации казахстанцев - прагматичных, конкурентных, открытых.

Второе.

Надо продолжить работу по обеспечению роста экономики.

В частности, поддержать те отрасли, которые дают мультипликативный эффект.

Это касается ЖКХ, аграрно-промышленного комплекса, туризма, транспорта, логистики и геологоразведки.

Так, только модернизация водо- и теплоснабжения требует огромных средств.

Чтобы привлечь инвесторов и международные финансовые институты, следует усовершенствовать законодательство в сфере ЖКХ и тарифообразования.

Это позволит сбалансировать интересы потребителей и субъектов естественных монополий в этой области.

Также необходимо продолжить работу по совершенствованию государственно-частного партнерства.

Третье.

В этом году на рассмотрение Парламента будет внесен проект нового Налогового кодекса.

Мы должны значительно улучшить налоговую политику и стимулировать бизнес работать прозрачно, без «серых» схем.

Также следует отменить неэффективные льготы и преференции, упростить налоговое администрирование.

В ходе текущей сессии предстоит обновить таможенное законодательство.

Четвертое.

Большое внимание, как и прежде, уделяется привлечению прямых инвестиций и стимулированию экспортных производств.

Поэтому надо улучшить законодательство по специальным экономическим и индустриальным зонам.

В Послании поставлена задача - совершенствовать механизмы доведения средств до реальной экономики.

Необходим тщательный мониторинг и контроль за внешними и внутренними займами в квазигосударственном секторе.

Депутатам предстоит провести законодательную работу в этой области.

Пятое.

Время показало, что Национальному банку, как регулятору, необходимо работать в превентивном режиме.

Следовательно, ему надо законодательно дать больше возможностей для контроля банков.

Это необходимо, чтобы не допустить провалов в деятельности частных банков, за которые затем придется расплачиваться государству.

Также, развивая бизнес, мы должны обеспечить условия для здоровой конкуренции.

А значит - улучшить правовой механизм по выявлению и пресечению ценовых и тарифных сговоров, в том числе, на торгах и закупках.

Шестое.

Во всем мире страхование - важная сторона социальной защиты граждан, а страховые организации - крупные инвесторы.

В нашей стране тоже надо развивать страхование, поднимать уровень и доступность страховых услуг.

Седьмое.

Важное социальное значение имеет оборот лекарственных средств.

Необходимы меры, предотвращающие завышение цен в этой сфере.

А потому надо отрегулировать оборот лекарств и медицинских изделий.

Казахстанцы имеют право пользоваться доступными, качественными и безопасными лекарствами.

Это не просто бизнес - в первую очередь, это здоровье каждого человека, здоровье нации.

Восьмое.

В последнее время стали особо актуальны вопросы цифровизации и информационной безопасности.

В Плане Нации поставлены конкретные задачи по развитию информационного общества.

Законопроект находится у вас на рассмотрении.

Но есть - и другая сторона.

Только за последние 3 года объем противоправного контѐнта вырос в интернете в 40 раз.

А значит - нам необходим надежный «Киберщит Казахстана».

Мы не можем откладывать его создание.

Надо защитить интересы нашей страны, нашу культуру, наши ценности.

Это - вопрос безопасности.

Кроме того, особого внимания требует оборонная и аэрокосмическая промышленность.

Для развития отрасли создано соответствующее Министерство.

Законопроект, который позволит полноценно развернуть работу Министерства, будет внесен в Парламент в текущем году.

Его надо будет оперативно принять.

Девятое.

Следует продолжить реформу правоохранительной системы, вывести уголовный процесс на новый уровень, приблизить работу правоохранительных органов к международным стандартам.

По-прежнему остро стоит проблема административного давления на граждан и бизнес.

Нормы Кодекса об административных правонарушениях нередко используются как рычаги давления.

Это мешает предпринимательству.

Разработанные Правительством поправки, минимизируют давление на граждан и бизнес.

Эти поправки надо принять до конца этого года.

Кроме того, подготовлен законопроект, направленный на улучшение бизнес среды, сокращение контрольно-надзорных функций, снижение издержек бизнеса.

Его следует рассмотреть в рамках текущей сессии.

Необходимо уделять внимание контролю за исполнением законов.

В этой работе, в рамках полномочий, должен участвовать и депутатский корпус.

Уважаемые депутаты!

Впереди у Парламента, у всей страны, большая и ответственная работа.

Масштабные задачи и решения - это, по сути, наш ответ на глобальные вызовы 2017-го года.

Модернизация требует мобилизации всех сил.

В новых условиях законодательная и исполнительная ветви должны конструктивно сотрудничать.

От этого, во многом, будет зависеть успех общего дела.

Құрметті депутаттар!

Құрметті Үкімет мүшелері!

Халқымыз Ел бірлігінің арқасында қай кезде де алдына қойған биік мақсаттарының бәріне жетіп келеді.

Сіздерге елде түбегейлі жаңғыртуды заңнамалық қамтамасыз етудің зор абыройлы міндеті жүктеліп отыр.

Сондықтан, бір жаңадан бас, бір жеңнен қол шығарып, жемісті жұмыс істейтін боламыз.

Баршаңызды кезекті парламенттік сессияның ашылуымен құттықтай отырып, қызметтеріңізге табыс, отбасыларыңызға амандық тілеймін!

Істеріңіз ілгері болсын!