Подозреваемый в убийстве и расчленении двоих костанайцев признан невменяемым
5 сентября 2017, 11:11
После признания вины за убийство и расчленения одного парня, мужчина также сообщил о еще одном убийстве.
О результатах судебной экспертизы подозреваемого в убийстве и расчленении двоих костанайцев alau.kz сообщили в прокуратуре Костанайской области.
По результатам комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, подозреваемый в убийстве Александра Самсонова и Данила Кленко признан невменяемым.
«31 августа 2017 года уголовное дело поступило в прокуратуру области для решения вопроса о его направлении в суд для применения в отношении подозреваемого принудительных мер медицинского характера», — говорится в ответе на официальный запрос.
Напомним, в Костанае были обнаружены останки 27-летнего Александра Самсонова. Позже подозреваемый признался в убийстве и расчленении еще одного парня Данила Кленко. Его останки были найдены и опознаны.
Наталья Луговская
Фото alau.kz
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