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Подозреваемый в убийстве и расчленении двоих костанайцев признан невменяемым

5 сентября 2017, 11:11

После признания вины за убийство и расчленения одного парня, мужчина также сообщил о еще одном убийстве.

О результатах судебной экспертизы подозреваемого в убийстве и расчленении двоих костанайцев alau.kz сообщили в прокуратуре Костанайской области.

По результатам комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, подозреваемый в убийстве Александра Самсонова и Данила Кленко признан невменяемым.

«31 августа 2017 года уголовное дело поступило в прокуратуру области для решения вопроса о его направлении в суд для применения в отношении подозреваемого принудительных мер медицинского характера», — говорится в ответе на официальный запрос.

Напомним, в Костанае были обнаружены останки 27-летнего Александра Самсонова. Позже подозреваемый признался в убийстве и расчленении еще одного парня Данила Кленко. Его останки были найдены и опознаны.

Наталья Луговская
Фото alau.kz

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