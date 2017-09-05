Подозреваемый в убийстве и расчленении двоих костанайцев признан невменяемым

После признания вины за убийство и расчленения одного парня, мужчина также сообщил о еще одном убийстве.

О результатах судебной экспертизы подозреваемого в убийстве и расчленении двоих костанайцев alau.kz сообщили в прокуратуре Костанайской области.





По результатам комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, подозреваемый в убийстве Александра Самсонова и Данила Кленко признан невменяемым.





«31 августа 2017 года уголовное дело поступило в прокуратуру области для решения вопроса о его направлении в суд для применения в отношении подозреваемого принудительных мер медицинского характера», — говорится в ответе на официальный запрос.





Напомним, в Костанае были обнаружены останки 27-летнего Александра Самсонова. Позже подозреваемый признался в убийстве и расчленении еще одного парня Данила Кленко. Его останки были найдены и опознаны.





Наталья Луговская