В Казахстане требуют защитить животных
5 сентября 2017, 11:17
Казахстанцы просят Президента ужесточить наказание за жестокое обращение и убийство животных.
Петиция с требованием ужесточить закон о защите животных создана в Казахстане после резонансного видео с подожженной кошкой, сообщает Sputnik Казахстан.
Несколько дней назад в одном в карагандинском паблике появилась видеозапись, на которой видно, как объятая пламенем кошка бежит по двору, а несколько мужчин за кадром смеются, снимая мучения животного на телефон. Видео быстро разлетелось по соцсетям. Карагандинские зоозащитники написали заявление в полицию и прокуратуру, а также объявили вознаграждение за информацию о живодерах в 10 тысяч тенге.
Реакции со стороны правоохранительных органов пока нет. Волонтеры увеличили размер вознаграждения до 45 тысяч, и создали петицию на имя президента Республики Казахстан.
По словам авторов петиции, статья 316 Уголовного Кодекса РК подразумевает слишком слабое наказание, чтобы предупредить повторение подобных случаев. В связи с этим главу государства просят ужесточить закон "О жестоком обращении с животными".
"Только вчитайтесь в наш закон, во сколько сегодня оценивает государство жизнь домашнего питомца: жестокое обращение с животными наказывается штрафом в размере от ста до двухсот месячных расчетных показателей (1 МРП 2 269 тенге), либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года", — говорится в тексте петиции.
Однако даже такое наказание на деле не применяется, возмущаются зоозащитники. Более того, по их словам, в полиции на заявителя о жестком обращении с животным "смотрят с усмешкой, отказываются принимать заявление и фиксировать факт издевательств".
"То есть, власти ни сами не в состоянии решить проблему, и не дают возможности гражданам как-то повлиять на ситуацию", — отмечает автор петиции.
На данный момент петицию подписали более 900 человек.
"Хочу жить в цивилизованном обществе! Закон необходим, мы должны "избавить" нашу страну от таких граждан, детей нужно учить милосердию и справедливости. Никто не имеет права обижать беззащитных животных", — пишет один из подписавших петицию.
"Сейчас они издеваются над животными, а потом — над нашими детьми!", — отмечает другой.
Фото: Immigrant Today
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