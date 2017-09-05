В Казахстане требуют защитить животных

Однако даже такое наказание на деле не применяется, возмущаются зоозащитники. Более того, по их словам, в полиции на заявителя о жестком обращении с животным "смотрят с усмешкой, отказываются принимать заявление и фиксировать факт издевательств".

"То есть, власти ни сами не в состоянии решить проблему, и не дают возможности гражданам как-то повлиять на ситуацию", — отмечает автор петиции.





На данный момент петицию подписали более 900 человек.





"Хочу жить в цивилизованном обществе! Закон необходим, мы должны "избавить" нашу страну от таких граждан, детей нужно учить милосердию и справедливости. Никто не имеет права обижать беззащитных животных", — пишет один из подписавших петицию.





"Сейчас они издеваются над животными, а потом — над нашими детьми!", — отмечает другой.





Фото: Immigrant Today



