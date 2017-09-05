Представитель Казахстана избран в состав Исполнительного совета Азиатского сообщества международного права

Заместитель председателя правления - проректор по науке Университета КАЗГЮУ Мирас Дауленов избран в состав Исполнительного совета Азиатского сообщества международного права (Asian Society of International Law - AsianSIL).

Азиатское сообщество международного права является признанной международной неправительственной организацией, объединяющей экспертов из различных азиатских стран с целью продвижения международного права в исследованиях, образовании и практике.

Казахстан представлен в AsianSIL несколькими экспертами, из числа которых представитель Университета КАЗГЮУ получил право представлять Казахстан в Исполнительном совете в ближайшие два года.

Членами Исполнительного совета являются также эксперты Национального Университета Сингапура, Верховного Суда Индии, Сеульского Национального Университета, Международного Уголовного Суда и других известных высших учебных заведений и международных учреждений.