 
Новости за сегодня

Представитель Казахстана избран в состав Исполнительного совета Азиатского сообщества международного права

 

Заместитель председателя правления - проректор по науке Университета КАЗГЮУ Мирас Дауленов избран в состав Исполнительного совета Азиатского сообщества международного права (Asian Society of International Law - AsianSIL).

Азиатское сообщество международного права является признанной международной неправительственной организацией, объединяющей экспертов из различных азиатских стран с целью продвижения международного права в исследованиях, образовании и практике.

Казахстан представлен в AsianSIL несколькими экспертами, из числа которых представитель Университета КАЗГЮУ получил право представлять Казахстан в Исполнительном совете в ближайшие два года.

Членами Исполнительного совета являются также эксперты Национального Университета Сингапура, Верховного Суда Индии, Сеульского Национального Университета, Международного Уголовного Суда и других известных высших учебных заведений и международных учреждений.

 

5 сентября 2017, 11:06
Источник, интернет-ресурс: Прочие

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код