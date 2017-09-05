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В Кыргызстане возбудили уголовное дело против кандидата в президенты

5 сентября 2017, 11:19

На прошлой неделе Азимбек Бекназаров был зарегистрирован ЦИК Кыргызстана в качестве кандидата на пост президента страны на предстоящих 15 октября выборах в республике.

Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана возбудил уголовное дело в отношении бывшего челна временного правительства, кандидата в президенты страны Азимбека Бекназарова за дачу ложных показаний в суде в пользу обвиняемого в коррупции лидера оппозиции Омурбека Текебаева, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГКНБ республики.

Лидер оппозиционной партии "Ата Мекен" депутат Текебаев был арестован сотрудниками ГКНБ в аэропорту Бишкека в феврале, при возвращении с сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене, по заявлению российского бизнесмена Леонида Маевского, который утверждает, что в 2010 году Текебаев, будучи заместителем председателя временного правительства Кыргызстана, получил от него миллион долларов взятки в обмен на допуск к управлению крупнейшим кыргызским сотовым оператором ЗАО "Альфа Телеком" (торговая марка "Мегаком").

Во время заседания суда в августе Бекназаров и другие члены временного правительства свидетельствовали в пользу Текебаева, заявив, что лидер оппозиции курировал вопросы конституционной реформы и не касался хозяйственных вопросов. Позднее в интернете появилась запись телефонного разговора якобы Бекназарова, во время которой политик утверждает, что врал во время суда.

В пресс-службе пояснили, что начали проверку аудиозаписи по поручению Генеральной прокуратуры. Также в ГКНБ обратилась с заявлением руководитель одного из информационных сайтов Кыргызстана, которая сообщила, что в интервью ей Бекназаров признался, что в суде дал заведомо ложные показания. Она утверждает, что Текебаев и другие сторонники партии "Ата-Мекен", являясь членами временного правительства, вмешивались в деятельность сотовой компании "Мегаком" для получения контроля.

"В целях проверки, было назначено фоноскопическое идентификационное исследование, которое было проведено специалистами независимого экспертного учреждения в Алматы (Казахстан). Согласно заключению данного исследования достоверно установлено, что голоса аудиозаписи, размещенной в сети интернет … принадлежат Бекназарову, при этом каких-либо признаков монтажа и изменений не имеется", — сообщает ГКНБ.

По итогам собранных материалов возбуждено уголовное дело, начато расследование, сообщает ведомство.

На прошлой неделе Бекназаров был зарегистрирован ЦИК Кыргызстана в качестве кандидата на пост президента страны на предстоящих 15 октября президентских выборах в республике.

Фото: РИА Новости / Олег Ласточкин.

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