Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Мужчина, обворовавший алматинскую радиостанцию, засветился на камерах наблюдения

5 сентября 2017, 11:22

Владельцы радиостанции написали заявление в полицию.

В Алматы ночью была обворована студия радиостанции "Радио метрикс Казахстан", передает Zakon.kz.

Информацию об этом распространяют в соцсетях.

Как стало известно из сообщений, кража произошла ночью. Охранник не услышал и не остановил вора. Как отмечает президент ОЮЛ "Интернет Ассоциация Казахстана" Шавкат Сабиров, было украдено ценное студийное оборудование, камеры, фотоаппарат, стойки, штативы. Часть украденного - студийные микрофоны, воры выкинули на улице.

"Все передали аккуратно на улицу. Кто-то помогал. Недалеко от здания оставили студийные микрофоны, видимо тащить тяжело было. Не знали, что дорогие", - отметил Сабиров.

"Друзья, нашу студию Общественного Радио Медиаметрикс Казахстан сегодня ночью ограбили. Кто с таким сталкивался, знает как это мягко говоря, неприятно. Вора четко видно на камере. Вынес все! Ничем не побрезговал. Если кто-то узнал этого человека, пожалуйста, сообщите нам", - написала на своей странице в Facebook Раушан Бостанова.

Владельцы радиостанции написали заявление в полицию. Нанесенный ущерб подсчитывается.

В ДВД Алматы информацию о данном происшествии предоставят позже.


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...