Мужчина, обворовавший алматинскую радиостанцию, засветился на камерах наблюдения

В Алматы ночью была обворована студия радиостанции "Радио метрикс Казахстан" , передает , передает Zakon.kz





Информацию об этом распространяют в соцсетях.





Как стало известно из сообщений, кража произошла ночью. Охранник не услышал и не остановил вора. Как отмечает президент ОЮЛ "Интернет Ассоциация Казахстана" Шавкат Сабиров, было украдено ценное студийное оборудование, камеры, фотоаппарат, стойки, штативы. Часть украденного - студийные микрофоны, воры выкинули на улице.





"Все передали аккуратно на улицу. Кто-то помогал. Недалеко от здания оставили студийные микрофоны, видимо тащить тяжело было. Не знали, что дорогие", - отметил Сабиров.





"Друзья, нашу студию Общественного Радио Медиаметрикс Казахстан сегодня ночью ограбили. Кто с таким сталкивался, знает как это мягко говоря, неприятно. Вора четко видно на камере. Вынес все! Ничем не побрезговал. Если кто-то узнал этого человека, пожалуйста, сообщите нам", - написала на своей странице в Facebook Раушан Бостанова.





Владельцы радиостанции написали заявление в полицию. Нанесенный ущерб подсчитывается.





В ДВД Алматы информацию о данном происшествии предоставят позже.



