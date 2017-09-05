Мужчина, обворовавший алматинскую радиостанцию, засветился на камерах наблюдения
5 сентября 2017, 11:22
Владельцы радиостанции написали заявление в полицию.
В Алматы ночью была обворована студия радиостанции "Радио метрикс Казахстан", передает Zakon.kz.
Информацию об этом распространяют в соцсетях.
Как стало известно из сообщений, кража произошла ночью. Охранник не услышал и не остановил вора. Как отмечает президент ОЮЛ "Интернет Ассоциация Казахстана" Шавкат Сабиров, было украдено ценное студийное оборудование, камеры, фотоаппарат, стойки, штативы. Часть украденного - студийные микрофоны, воры выкинули на улице.
"Все передали аккуратно на улицу. Кто-то помогал. Недалеко от здания оставили студийные микрофоны, видимо тащить тяжело было. Не знали, что дорогие", - отметил Сабиров.
"Друзья, нашу студию Общественного Радио Медиаметрикс Казахстан сегодня ночью ограбили. Кто с таким сталкивался, знает как это мягко говоря, неприятно. Вора четко видно на камере. Вынес все! Ничем не побрезговал. Если кто-то узнал этого человека, пожалуйста, сообщите нам", - написала на своей странице в Facebook Раушан Бостанова.
Владельцы радиостанции написали заявление в полицию. Нанесенный ущерб подсчитывается.
В ДВД Алматы информацию о данном происшествии предоставят позже.
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