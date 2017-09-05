Потребители задолжали 13 млрд тенге за комуслуги

Об этом сообщил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек.

В Казахстане потребители задолжали 13 млрд тенге за коммунальные услуги. Об этом сегодня на заседании Правительства сообщил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек , сообщает МИА «Казинформ».





«По состоянию на август 2017 года задолженность потребителей за коммунальные услуги по Казахстану составила 13 580 млн. тенге. Наибольшая дебиторская задолженность сохраняется в следующих регионах: в Алматы - 3 млрд тенге, в Мангистауской области - 1 894 млн тенге, Павлодарской области - 858 млн тенге, Южно-Казахстанской области - 3 702 млн тенге», - проинформировал министр.





По информации Жениса Касымбека, в целях подготовки к предстоящему отопительному сезону министерством утвержден план работы на 2017-2018 годы, в соответствии с которым акиматам областей, городов Астаны и Алматы необходимо к 15 октября полностью завершить подготовку всех объектов, в том числе автономных котельных и инженерных сетей, а также обеспечить нормативным запасом топлива все автономные теплоисточники.





«В целом, подготовка к отопительному сезону ведется в соответствии с утвержденными планами и находится на постоянном контроле», - проинформировал министр.



