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Потребители задолжали 13 млрд тенге за комуслуги

5 сентября 2017, 11:29

Об этом сообщил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек.

В Казахстане потребители задолжали 13 млрд тенге за коммунальные услуги. Об этом сегодня на заседании Правительства сообщил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек, сообщает МИА «Казинформ».

«По состоянию на август 2017 года задолженность потребителей за коммунальные услуги по Казахстану составила 13 580 млн. тенге. Наибольшая дебиторская задолженность сохраняется в следующих регионах: в Алматы - 3 млрд тенге, в Мангистауской области - 1 894 млн тенге, Павлодарской области - 858 млн тенге, Южно-Казахстанской области - 3 702 млн тенге», - проинформировал министр.

По информации Жениса Касымбека, в целях подготовки к предстоящему отопительному сезону министерством утвержден план работы на 2017-2018 годы, в соответствии с которым акиматам областей, городов Астаны и Алматы необходимо к 15 октября полностью завершить подготовку всех объектов, в том числе автономных котельных и инженерных сетей, а также обеспечить нормативным запасом топлива все автономные теплоисточники.

«В целом, подготовка к отопительному сезону ведется в соответствии с утвержденными планами и находится на постоянном контроле», - проинформировал министр.

Фото: kazinkom.kz

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