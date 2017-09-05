Курс доллара превысил 340 тенге
5 сентября 2017, 11:34
При этом минимальный курс сложился на уровне 339,01 тенге за 1 доллар, максимальный - 340,98 тенге.
По итогам утренней сессии торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс тенге к доллару США составил 340,3 тенге, сообщает Zakon.kz.
При этом минимальный курс сложился на уровне 339,01 тенге за 1 доллар, максимальный - 340,98 тенге.
Объем торгов составил 160,25 млн долларов.
В понедельник курс доллара по итогам утренней сессии торгов на KASE составлял 337,35 тенге за 1 доллар.
В обменниках доллар продают по 341,6 – 342 тенге.
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