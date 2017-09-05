Конкурентоспособность и прагматизм

А. Жусупов,

руководитель Департамента

юстиции Карагандинской области

Статья Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» по сути является идеологическим сопровождением ранее опубликованного Послания Главы государства народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность». Обозначенные в ней задачи по модернизации общественного сознания станут интеллектуальным стержнем масштабных реформ в нашей стране.

По словам Президента страны, «опережающая модернизация общественного сознания не просто дополнит политическую и экономическую модернизацию - она выступит их сердцевиной».

Концептуальность и национальная идейность рассматриваемого документа состоит в том, что в нем технологический, экономический и политический прорыв Казахстана органично связан с идеологией необходимости модернизации общественного сознания. Говоря о ней, Глава государства оперирует такими понятиями, как конкурентоспособность и прагматизм, не допуская революционности в умах казахстанцев, которая, по его мнению, в подавляющем большинстве случаев кончается насилием и экономическим крахом.

Глава государства делает акцент на таких направлениях модернизации сознания общества в целом и каждого казахстанца, как конкурентоспособность и прагматизм. Сегодня не только отдельный человек, но и нация в целом имеет шанс на успех, только развивая свою конкурентоспособность, для которой необходимо обладать набором качеств, достойных XXI века. И среди безусловных предпосылок этого выступают такие факторы, как компьютерная грамотность, знание иностранных языков, культурная открытость. И это касается не только молодежи, которой предоставлен самый широкий спектр возможностей для получения образования, но и старших поколений, если они хотят идти в ногу со временем, вносить свой вклад в развитие Казахстана.

Прагматизм означает точное знание своих национальных и личных ресурсов, их экономное расходование, умение планировать свое будущее, жить рационально, с акцентом на достижение реальных целей, получение образования, здоровый образ жизни и профессиональный успех. Нужны ясные, понятные и устремленные в будущее установки. Такой установкой может быть ориентация на достижение конкретных целей с расчетом своих возможностей и пределов. Реализм и прагматизм - вот лозунг ближайших десятилетий. Бешеный темп жизни не оставляет времени для раскачивания, требует приспособления к существующим реалиям и принятия продуманных решений в самые кратчайшие сроки.

При всем этом, как указано в статье, мы должны сохранить национальную идентичность. Наши национальные традиции и обычаи, язык и культура, национальный дух должны вечно оставаться с нами. Вместе с тем, чтобы двигаться вперед, нужно отказаться от тех элементов прошлого, которые не дают развиваться нации. Изжившие себя псевдотрадиции, отдельные культурные пласты, не вписывающиеся в общую современную гармонию, должны остаться в прошлом. И не надо о них сожалеть, всякий раз вспоминая их как исторические и духовные ценности.

В Казахстане в мире и согласии проживают более 100 этносов. И здесь главная задача - сохранить и приумножить то, что сегодня сделано в направлении сохранения мира и стабильности. Это наше главное достижение, которое определяет дальнейшее развитие Казахстана, его экономики и политической системы.

Мы строим меритократическое общество, где каждый должен оцениваться по личному вкладу и личным профессиональным качествам. В последние годы немало сделано для создания профессионального государственного аппарата, воспитания целых поколений грамотных управленцев. Но не надо забывать о том, что и в обществе не бывает ненужных людей, каждый пришел в этот мир со своим предназначением. Наша задача - выявить потенциал каждого и повернуть его на благо всех. Во многом возможности человека проявляются при развитии его способностей и получении им хоть каких-то знаний.

Технологическая революция ведет к тому, что в ближайшие десятилетия успешно жить сможет только высокообразованный человек, который может относительно легко менять профессию, благодаря высокому уровню образования. Молодежи необходимо сейчас прививать культ образования, только тогда, когда знания станут жизненным кредо, смыслом и целью, их и нацию в целом ждет успех. Краеугольным камнем модернизации общественного сознания является его открытость. По мнению Главы государства, «многие проблемы возникают из-за того, что большой, глобальный мир стремительно меняется, а массовое сознание остается в «домашних рамках». Открытость сознания означает по крайней мере его три особенности. Во-первых, понимание того, что творится в большом мире, что происходит вокруг твоей страны, в твоей части планеты. Во-вторых, открытость сознания - это готовность к переменам, которые несет новый технологический уклад. Он изменит в ближайшие десять лет огромные пласты нашей жизни - работу, быт, отдых, жилище, способы человеческого общения. Нужно быть готовым к этому. В-третьих, способность перенимать чужой опыт, учиться у других.

При этом Президент приводит в качестве примера две великие азиатские державы, Японию и Китай - классическое воплощение этих способностей. В определенной степени обучение населения английскому языку стало залогом успешного экономического развития и вхождения в число ведущих государств мира.

Глава государства на этот счет также предлагает несколько конкретных проектов, которые можно развернуть в ближайшие годы. Во-первых, поэтапный переход казахского языка на латиницу. Во-вторых, проект «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке» по общественным и гуманитарным наукам. Нам нужно перевести в ближайшие годы 100 лучших учебников мира с разных языков по всем направлениям гуманитарного знания на казахский язык. Мы должны создать условия для полноценного образования студентов по истории, политологии, социологии, философии, психологии, культурологии, филологии и дать возможность нашей молодежи учиться по лучшим мировым образцам. Наша гуманитарная интеллигенция должна быть поддержана государством путем восстановления гуманитарных кафедр в вузах страны. Нам нужны не просто инженеры и медики, но и люди, хорошо понимающие современность и будущее.

В-третьих, патриотизм, который надо прививать с детства, прежде всего изучением истории родного края в средних школах.

Что из нашей современной культуры должно продвигаться в мире? Это очень серьезная и трудоемкая работа, которая включает не только отбор лучших произведений национальной культуры, в том числе и научных достижений, но и презентацию их за рубежом.

Каждый из представленных в статье направлений развития страны представляет собой глобальный проект, требующий принятия комплексных мер, включения всех сил, как государства, так и гражданского общества.

Полный успех их реализации возможен только в случае, если ни один казахстанец не останется в стороне от великой миссии современности. Слова Президента страны Н. Назарбаева «В новой реальности внутреннее стремление к обновлению - это ключевой принцип нашего развития. Чтобы выжить, надо измениться. Тот, кто не сделает этого, будет занесен тяжелым песком истории» являются предостережением и одновременно призывом ко всему народу Казахстана идти только вперед, к горизонту великой цивилизации.