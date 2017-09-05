Восстановить права потерпевшего

С. Викторенко,

председатель Специализированного межрайонного

суда по уголовным делам Северо-Казахстанской области

Институт гражданского иска в уголовном процессе является важнейшим инструментом восстановления нарушенных прав лица, пострадавшего от уголовного правонарушения. Полное восстановление прав потерпевшего в ходе уголовного процесса оказывает положительное влияние на повышение уровня доверия граждан как к органам, осуществляющим досудебное производство по уголовному делу, так и к суду.

Рассмотрение гражданского иска вместе с уголовным делом гарантирует компенсацию причиненного потерпевшему вреда в сжатые сроки, позволяет ему избежать потери времени, связанной с необходимостью предъявления иска в порядке гражданского судопроизводства.

Наш суд специализируется на рассмотрении уголовных дел об особо тяжких преступлениях. Как правило, гражданские иски предъявляются и рассматриваются по уголовным делам о таких насильственных преступлениях против личности, как убийства и половые преступления в отношении несовершеннолетних. По делам об убийствах в качестве гражданских истцов выступают близкие родственники погибших. Их исковые требования можно условно разделить на две части:

- о компенсации морального вреда;

- о возмещении материального вреда.

В указанных исках под моральным вредом понимаются нравственные страдания, переживаемые потерпевшим в результате насильственной смерти, причиненной близкому человеку. Согласно закону моральный вред возмещается в денежной форме, при этом размер возмещения определяется судом с учетом как субъективной оценки потерпевшим тяжести причиненного ему нравственного ущерба, так и объективных данных, свидетельствующих о степени его нравственных страданий. Определяя размер компенсации, суд должен руководствоваться критериями разумности и справедливости.

Таким образом, определение размера компенсации морального вреда носит оценочный характер. Поэтому основная сложность рассмотрения гражданских исков данной категории заключается в установлении справедливого и разумного размера компенсации морального вреда.

Согласно Нормативному постановлению Верховного Суда РК «О применении судами законодательства о возмещении морального вреда» при рассмотрении дел по искам близких родственников, супруги/супруга погибшего о возмещении морального вреда истцу суд должен проверить, доказан ли факт причинения им нравственных страданий, действительно ли они поддерживали близкие родственные, семейные отношения с погибшим, а также представить другие критерии оценки причиненного морального вреда.

По смыслу вышеуказанной нормы закона суд может отказать в удовлетворении гражданского иска, если установит, что гражданский истец и погибший не поддерживали между собой близких родственных отношений.

В практике нашего суда встречались случаи, когда гражданские иски были предъявлены лицами, не являющимися близкими родственниками (например, двоюродным братом). Такие иски удовлетворению не подлежат.

При рассмотрении гражданских исков данной категории наш суд в большинстве случаев устанавливал размер компенсации в один миллион тенге. Однако по отдельным искам, исходя из обстоятельств дела, размер компенсации был взыскан в размере двух миллионов тенге.

По уголовным делам о половых преступлениях в отношении несовершеннолетних также предъявлялись гражданские иски о компенсации морального вреда. В качестве гражданских истцов выступал один из родителей несовершеннолетних потерпевших. Компенсация морального вреда устанавливалась в зависимости от обстоятельств дела от 500 тыс. до одного миллиона тенге.

Что касается требований о взыскании материального вреда, то в основном истцы предъявляли иски о взыскании расходов на похороны погибшего и о взыскании стоимости похищенного имущества (в случае совершения убийства в совокупности с хищением имущества). Также имел место иск о взыскании ежемесячных сумм в пользу ребенка, имевшего право на получение содержания от погибшего.

При рассмотрении гражданских исков о взыскании расходов на похороны погибшего по ряду дел возникали определенные сложности, связанные с тем, что в исковых заявлениях отсутствовали доказательства, подтверждающие размер произведенных затрат на похороны погибшего, к заявлениям не были приложены документы, подтверждающие данные затраты.

В результате такие иски были удовлетворены судом только в тех случаях, когда подсудимые признавали гражданский иск и не оспаривали его. К примеру, по уголовному делу по обвинению А. Шапкина по ч. 1 ст. 99 УК РК подсудимый признал иск о взыскании 400 000 тенге, затраченных гражданским истцом на похороны погибшего. Разъяснив подсудимому последствия признания гражданского иска, суд удовлетворил данный иск, несмотря на то, что истец не приложил документов, подтверждающих факт и размер затрат на похороны.

В другом случае по уголовному делу по обвинению Л. Розентрейтера по ч. 1 ст. 99 УК РК потерпевший предъявил гражданский иск на 925 000 тенге, указав, что данную сумму он потратил на организацию похорон погибшего сына, но при этом не приложил к заявлению никаких документов, подтверждающих размер затрат на указанную им сумму. Подсудимый оспаривал данный иск, указав, что считает предъявленную к нему сумму иска завышенной. В этой ситуации, руководствуясь требованием п. 3 ч. 1 ст. 170 УПК РК, суд признал за гражданским истцом право на удовлетворение исковых требований и передал вопрос о его размерах на рассмотрение суда в порядке гражданского судопроизводства.

По искам данной категории необходимо обратить внимание, что согласно закону подлежат возмещению лишь необходимые расходы, связанные с погребением. Гражданские истцы в своих исковых заявлениях в отдельных случаях указывают затраты на проведение поминальных обедов не только в день похорон, но и на девятый и 40-й дни после смерти. Данная позиция представляется спорной, так как непосредственно связанными с погребением являются расходы на проведение поминального обеда только в день похорон. Так, принимая решение по гражданскому иску по уголовному делу по обвинению Т. Байбатырова по ч. 1 ст. 99 УК РК, суд исключил стоимость расходов истца на проведение поминального обеда по случаю 40 дней после смерти потерпевшего, посчитав, что они не относятся к затратам на погребение.

Определенный интерес представляет гражданский иск, рассмотренный по уголовному делу по обвинению С. Дровалева по ч. 1 ст. 99 УК РК, в части требований супруги погибшего о взыскании с подсудимого ежемесячных платежей на содержание ее самой и малолетнего ребенка погибшего. Суд признал супругу погибшего и их ребенка лицами, которые в силу ст. 940 ГК РК имеют право на возмещение ущерба, причиненного смертью потерпевшего, в соответствии со ст.ст. 938, 941 ГК РК рассчитал среднемесячный заработок погибшего и размеры доли его заработка, причитающиеся его супруге и сыну, после чего взыскал с подсудимого ежемесячные суммы на их содержание. Рассмотрев апелляционную жалобу осужденного, вышестоящий суд отменил решение суда в части взыскания сумм на содержание супруги погибшего, мотивировав свое решение тем, что на момент смерти супруга она хотя и была занята уходом за ребенком, однако оказывала услуги репетитора английского языка, в силу чего не является лицом, имеющим право на возмещение вреда, причиненного смертью ее супруга.

Анализ практики рассмотрения дел свидетельствует, что имеются определенные проблемы, приводящие к снижению качества рассмотрения гражданского иска, на которые следует обратить внимание.

Так, в соответствии с требованием ч. 5 ст. 167 УПК РК гражданский иск предъявляется в письменной форме в соответствии с требованиями, предъявляемыми к искам, рассматриваемым в порядке гражданского судопроизводства. При этом в п. 4 Нормативного постановления Верховного Суда РК «О рассмотрении гражданского иска в уголовном процессе» прямо указано, что в исковом заявлении должны быть отражены обстоятельства, указанные в ст. 148 ГПК РК.

Если обратиться к указанной норме закона, то исковое заявление должно содержать наименование суда, в который оно подается, имя и фамилию истца, его дату рождения, место жительства, банковские реквизиты, ИИН, фамилию, имя и отчество ответчика, дату его рождения и место жительства. Также указываются суть нарушения прав, свобод и законных интересов истца, исковые требования, обстоятельства, на которых он основывает свои требования, и доказательства, подтверждающие эти доказательства, цену иска и перечень прилагаемых к заявлению документов.

Однако на практике при рассмотрении гражданских исков в уголовном процессе приходится сталкиваться с исковыми заявлениями, содержание которых крайне лаконично, состоит из одного предложения, содержащего просьбу к суду о взыскании ущерба в определенной сумме. При этом в заявлении отсутствует изложение обстоятельств, на которых истец основывает свои требования, доказательств, подтверждающих эти обстоятельства, а также размер ущерба, не всегда указываются сведения о гражданском ответчике. То есть содержание исковых заявлений не соответствует требованиям ст. 148 ГПК РК. К исковому заявлению не прикладываются документы, подтверждающие предъявленные требования.

В отличие от гражданского процессуального законодательства уголовно-процессуальное законодательство не содержит механизма, позволяющего органу, ведущему уголовный процесс, реагировать на данные недостатки и принимать меры к приведению гражданским истцом своего заявления в соответствие с требованиями ст. 148 ГПК РК. В данном случае имеется в виду институт оставления искового заявления без движения.

Как следует из содержания п. 5 вышеуказанного Нормативного постановления Верховного Суда РК, орган, ведущий уголовный процесс, сразу же после поступления искового заявления должен вынести постановление о признании лица гражданским истцом и разъяснить ему права гражданского истца, при этом закон не обязывает его реагировать на недостатки искового заявления.

В результате принятия недостаточно подготовленного и обоснованного искового заявления в отдельных случаях при рассмотрении гражданского иска возникает проблема в определении размера подлежащего взысканию вреда, в связи с чем итоговое решение по гражданскому иску не выносится, и по мотиву невозможности провести подробный расчет по гражданскому иску без отложения разбирательства уголовного дела вопрос о его размере передается на рассмотрение суда в порядке гражданского судопроизводства.

Поэтому представляется целесообразным обсудить вопрос о возможности внесения в действующее уголовно-процессуальное законодательство нормы, обязывающей орган, ведущий уголовный процесс, при принятии искового заявления проверять его содержание на предмет соответствия требованиям ст. 148 ГПК РК и требовать от гражданского истца устранения недостатков искового заявления. В настоящее время, полагаю, органы, ведущие уголовный процесс, должны разъяснять гражданским истцам необходимость приведения искового заявления в соответствие с требованиями законодательства, исходя из общего положения, обязывающего их принимать меры к всестороннему, полному и объективному исследованию обстоятельств дела.