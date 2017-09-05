Для упорядочения гражданского оборота

Б. Карина,

судья Павлодарского городского суда

Институт исковой давности всегда был объектом самого пристального внимания как со стороны ученых-правоведов, так и практикующих юристов. Например, большой теоретический и практический интерес продолжают вызывать вопросы о сфере действия исковой давности, о последствиях истечения срока исковой давности и их применении и др.

Согласно ст. 172 Гражданского кодекса РК срок, установленный законодательством, сделкой, либо назначаемый судом, определяется календарной датой или указанием на событие, которое должно неизбежно наступить. Срок может устанавливаться так же как период времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами.

При этом установление срока является волевым действием, в то время как истечение срока не зависит от чьей-либо воли и поэтому с точки зрения классификации юридических фактов относится к категории событий.

Сроки классифицируются по различным критериям. В зависимости от правовых последствий они подразделяются на правообразующие, правоизменяющие и правопрекращающие. В зависимости от возможности их изменения по соглашению сторон сроки подразделяются на императивные и диспозитивные.

Важное значение имеет их подразделение на сроки осуществления и сроки защиты гражданских прав. В числе первых следует в первую очередь выделить пресекательные сроки, истечение которых влечет прекращение самого субъективного права, среди вторых - сроки исковой давности, истечение которых, не прекращая существования самого субъективного права, прекращают возможность получения его защиты от суда.

Сроки исковой давности следует отличать от сроков существования субъективных гражданских прав или так называемых пресекательных сроков. С истечением пресекательного срока прекращается само субъективное право, поэтому на него не распространяются правила о начале течения, перерыве, приостановлении сроков исковой давности.

Исковая давность в качестве института материального или процессуального права применяется сегодня практически во всех известных правовых системах. В казахстанской и российской правовых системах, относящихся к числу континентальных, исковая давность является институтом гражданского материального права, в то время как в системе англосаксонского права исковая давность представляет собой институт процессуального права.

Тема исковой давности представляется настолько изученной, что для принятия законных решений кажется достаточным использовать устоявшиеся доктрины и сложившуюся судебную практику. Среди всего круга вопросов, возникающих при рассмотрении гражданских дел, определенную долю занимает вопрос применения срока исковой давности.

Общий срок исковой давности составляет три года (ст. 178 ГК). П. 2 ст. 178 ГК предусматривает, что для отдельных видов требований законодательными актами могут устанавливаться специальные сроки исковой давности, сокращенные или более длительные по сравнению с общим сроком. Как общий, так и специальные сроки исковой давности не могут быть изменены соглашением сторон.

Примерами специальных сроков исковой давности являются годичный срок по требованию о признании сделки недействительной и о применении последствий ее недействительности (ст. 162 ГК), трехмесячный срок по требованию участника общей долевой собственности о защите нарушенного права преимущественной покупки доли путем перевода на него прав и обязанностей покупателя (ст. 216 ГК) и т.д.

Необходимость установления в законодательстве института исковой давности может объясняться несколькими причинами.

Во-первых, с истечением с момента нарушения права длительного срока установление истины становится затруднительным, так как утрачиваются или становятся менее достоверными доказательства (физическое состояние документов может ухудшиться либо они могут оказаться утрачены, из памяти свидетелей полностью или частично стирается информация о существенных фактах и т.п.).

Во-вторых, существование определенного положения в течение достаточно длительного времени создает презумпцию наличия правового основания для такого положения, поэтому законодатель устанавливает определенный срок, за пределами которого такая презумпция не должна подлежать судебному опровержению путем предоставления истцу защиты нарушенного права.

В-третьих, установление в законодательстве норм об исковой давности необходимо для придания устойчивости и определенности отношениям, складывающимся в гражданском обороте.

Что представляет собой исковая давность? Для ответа на этот вопрос обратимся к нормам Гражданского кодекса. Согласно ст. 177 исковой давностью признается период времени, в течение которого может быть удовлетворено исковое требование, возникшее из нарушений права лица или охраняемого законом интереса. Таким образом, понятие исковой давности тесно связано с понятием права на иск. Различают право на иск в процессуальном смысле как право обратиться в суд за защитой нарушенного субъективного права и право на иск в материальном смысле как право получить от суда защиту нарушенного субъективного права. Истечение срока исковой давности в совокупности с заявлением стороны в споре о применении исковой давности погашает только право на иск в материальном смысле, что является основанием для отказа в иске. Что касается права на иск в процессуальном смысле, а также самого субъективного права, то эти права с истечением срока исковой давности не погашаются.

При рассмотрении гражданских дел следует иметь в виду, что законом прямо установлены случаи, когда исковая давность не применяется (ст. 187 ГК): на требования о защите нематериальных благ и личных неимущественных прав, кроме случаев, предусмотренных законодательными актами; на требования вкладчиков к банку о выдаче банковских вкладов; на требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. Однако требования, предъявленные по истечении срока исковой давности, удовлетворяются не более чем за три года, предшествующие предъявлению иска; на требования собственника или иного законного владельца об устранении всяких нарушений его права, если эти нарушения не были соединены с лишением владения (ст.ст. 264, 265 настоящего Кодекса); в случаях, установленных законодательными актами, и на другие требования.

Таким образом, приходим к выводу, что исковая давность хоть и ограничивает права лиц, но очевидно упорядочивает гражданский оборот и способствует определенности в гражданско-правовых отношениях.