Сколько средств поступило в фонд медстрахования за 2 месяца

По уплате отчислений и взносов лидируют города Алматы и Астана, а также Карагандинская и Восточно-Казахстанская области.

Отчисления и взносы работодателей и индивидуальных предпринимателей в НАО «Фонд социального медицинского страхования» в июле-августе 2017 года составили около 6,6 млрд тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на департамент по связям с общественностью фонда.





«Сумма отчислений работодателей за обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) составила 5,2 млрд тенге (около 78,5% от общей суммы поступлений), сумма взносов индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера – 1,4 млрд тенге (около 21,5 %)», - говорится в сообщении.





По уплате отчислений и взносов лидируют города Алматы (20,5% от общей суммы) и Астана (11,6%), а также Карагандинская (8,7%) и Восточно-Казахстанская области (8,3%).





Как отмечается, эти показатели соответствуют прогнозным ожиданиям Фонда социального медицинского страхования на текущий период.









Напомним, что прогноз поступлений по ОСМС в целом на 2017 год составляет порядка 23 млрд тенге, из них доля отчислений планируется на уровне 95%, доля взносов - 5%.





Как известно, с 1 июля 2017 года вступила в силу норма об обязательстве работодателей, индивидуальных предпринимателей и работающих по договорам гражданско-правового характера по уплате взносов и отчислений по обязательному медицинскому страхованию.





Согласно этой норме, работодатель начинает ежемесячно платить отчисления в размере 1% от заработной платы работника, но не выше 3669 тенге (1% от 15 МЗП - максимальной суммы объекта исчислений).





Индивидуальные предприниматели и приравненные к ним лица – частные адвокаты, нотариусы, судебные исполнители и профессиональные медиаторы, оплачивают взнос в размере 5% от 2 МЗП или 2446 тенге в условиях 2017 года. При этом за своих работников ИП оплачивает отчисления как работодатель.





Между тем работающие по договорам гражданско-правового характера оплачивают взнос в размере 5% от дохода. Для этой категории также установлен лимит по сумме, с которой уплачиваются взносы – 15 МЗП.





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