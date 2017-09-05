Денежные переводы из РК за рубеж за январь-июль 2017 года

Денежные переводы из Казахстана за границу учащаются - за 7 месяцев 2017 года было проведено на 20% больше транзакций, чем год назад. Более 44% рынка формирует один оператор

В июле объем денежных переводов из Казахстана за рубеж составил 40,4 млрд тг, рост по сравнению с июлем прошлого года на 14,5%, количество транзакций выросла на 16,3% и составило 214,6 тысяч. При этом средний чек одного перевода уменьшился на 1,6% - 188,5 тыс. тг.

В целом с начала 2017 года по конец июля 2017 года сумма переводов из РК за границу составила 243,8 млрд тенге, что на 23,8% больше, чем за январь-июль 2016 года. Количество транзакций также выросло - на 20,2%, до 1,4 млн. Для сравнения, годом ранее объем переводов из РК за рубеж увеличился лишь на 7,0%, а количество переводов уменьшилось на 13,3%. Средняя сумма перевода за январь-июль 2017 года составила 177,5 тыс. тг, всего на 2,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По объему денежных переводов за январь-июль 2017 года лидирует Золотая корона - 115,7 мрд тг, за год сумма переводов выросла на 55,5% (41,3 млрд тг). На нее приходится почти половина всего объема переводов за рубеж - доля от РК составляет 47,5%, годом ранее - 37,8%.

На втором месте расположилась система Western Union - 39,1 млрд тг, объем переводов сократился на 11,8% (5,2 млрд тг). Доля от РК уменьшилась на 6,5 п.п., до 16,0% - самый низкий показатель за последние 4 года.

Замыкает тройку лидеров Юнистрим - 26,1 млрд тг, рост за год составил 47,9% (8,4 млрд тг). Доля от РК выросла с 9,0% до 10,7%.

По количеству денежных переводов за январь-июль 2017 года из РК за рубеж, также лидируют Золотая корона, Western Union и Юнистрим.

На первом месте с большим отрывом система Золотая корона - 610,2 тыс. транзакций, рост за год на 24,6% (120,6 тыс.). Доля от РК увеличилась с 42,9% до 44,4%.

Следом идет Western Union - 173,6 тыс. транзакций, на 19,6% (28,4 тыс.) больше по сравнению с январем-июлем 2016 года, доля от РК при этом уменьшилась с 12,7% до 12,6%.

Замыкает топ-3 - Юнистрим, за январь-июль 2017 года 172,6 тыс. транзакций, увеличение за год на 71,7% (72,2 тыс.). Доля от РК выросла с 8,8% до 12,6%.