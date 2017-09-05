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В Индии слон растоптал пьяного любителя селфи

5 сентября 2017, 12:01

Пострадавший скончался от полученных травм в машине скорой помощи по дороге в больницу.

В индийском штате Орисса слон затоптал нетрезвого мужчину, желавшего сделать с животным селфи. Об этом сообщил Daily Mail.

Указывается, что мужчина приблизился к слону слишком близко, чем и спровоцировал агрессию с его стороны. Пострадавший скончался от полученных травм в машине скорой помощи по дороге в больницу.

В июле похожий случай произошел в индийском городе Бангалор. Слон по кличке Сандер затоптал 27-летнего мужчину, пробравшегося к нему в вольер, чтобы сделать селфи. Сандер прославился после того, как американская актриса Памела Андерсон и британский музыкант Пол Маккартни присоединились к кампании по его спасению от жестоко обращавшихся с ним хозяев.


Источник: Lenta.ru.

Фото: omedvet.ru.

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