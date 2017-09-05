В Индии слон растоптал пьяного любителя селфи
5 сентября 2017, 12:01
Пострадавший скончался от полученных травм в машине скорой помощи по дороге в больницу.
В индийском штате Орисса слон затоптал нетрезвого мужчину, желавшего сделать с животным селфи. Об этом сообщил Daily Mail.
Указывается, что мужчина приблизился к слону слишком близко, чем и спровоцировал агрессию с его стороны. Пострадавший скончался от полученных травм в машине скорой помощи по дороге в больницу.
В июле похожий случай произошел в индийском городе Бангалор. Слон по кличке Сандер затоптал 27-летнего мужчину, пробравшегося к нему в вольер, чтобы сделать селфи. Сандер прославился после того, как американская актриса Памела Андерсон и британский музыкант Пол Маккартни присоединились к кампании по его спасению от жестоко обращавшихся с ним хозяев.
Источник: Lenta.ru.
Фото: omedvet.ru.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4876268-34b5238613e8c099fcbe150f0e736fe2
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...