Аким сельского округа в СКО за вождение машины в нетрезвом виде отделался выговором

На заседаниях дисциплинарных комиссий в текущем году в Северо-Казахстанской области на госслужащих региона наложено 321 дисциплинарное взыскание

Выговором отделался аким Александровского сельского округа района им.М.Жумабаева К.Байтаков за распитие спиртных напитков в рабочее время.

По материалам дела он был задержан полицейскими при управлении автомашины в состоянии опьянения.

Также было рассмотрено дисциплинарное дело в отношении заместителя руководителя департамента охраны общественного здоровья Татьяны Горловой. Согласно материалам проверки, она неправомерно доплачивала водителю. По решению совета ей был вынесен строгий выговор.

По информации старшего офицера управления внутренней безопасности департамента государственных доходов Олжаса Кожахметова, в отношении заместителей руководителя управления госдоходов Петропавловска Е.Байбусинова, С.Исбулатова и руководителя отдела по правовой работе С.Талиповой было выявлено, что Е. Байбусинов дважды с 2015 года неправомерно перенес сроки рассмотрения административных материалов по одному из ТОО, в результате чего государственная казна недополучила 212 млн тенге.





Е.Байбусинову членами совета наложено взыскание - неполное служебное соответствие. Ответственность С.Исбулатова и С.Талиповой будет рассмотрена при получении ответа из Комитета государственных доходов.





Временно исполняющий обязанности руководителя управления контроля в сфере государственной службы Аслан Исин информировал, что в этом году на госслужащих региона наложено 321 дисциплинарное взыскание.