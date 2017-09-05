Сломанные ноги и челюсть: в Алматы водитель "девятки" врезался в опору развязки

На Восточной объездной дороге в Алматы произошло серьезное ДТП с участием автомобиля ВАЗ 2109 , передает , передает Zakon.kz





Автомобиль Lada двигался по ВОАД в северном направлении. По неизвестной причине водитель не справился с управлением и врезался в опору развязки на пересечении с ул.Толе би. После чего машину откинуло на дорогу.





В результате аварии пострадал водитель "девятки". Его с переломами обеих ноги, челюсти и другими травмами госпитализировали в 4 ГКБ.





Родные пострадавшего выдвинули версию, что его могли подрезать.



