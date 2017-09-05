Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Сломанные ноги и челюсть: в Алматы водитель "девятки" врезался в опору развязки

5 сентября 2017, 12:05

Причина ДТП выясняется.

На Восточной объездной дороге в Алматы произошло серьезное ДТП с участием автомобиля ВАЗ 2109, передает Zakon.kz.

Автомобиль Lada двигался по ВОАД в северном направлении. По неизвестной причине водитель не справился с управлением и врезался в опору развязки на пересечении с ул.Толе би. После чего машину откинуло на дорогу.

В результате аварии пострадал водитель "девятки". Его с переломами обеих ноги, челюсти и другими травмами госпитализировали в 4 ГКБ.

Родные пострадавшего выдвинули версию, что его могли подрезать.


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...