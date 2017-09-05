Сломанные ноги и челюсть: в Алматы водитель "девятки" врезался в опору развязки
5 сентября 2017, 12:05
Причина ДТП выясняется.
На Восточной объездной дороге в Алматы произошло серьезное ДТП с участием автомобиля ВАЗ 2109, передает Zakon.kz.
Автомобиль Lada двигался по ВОАД в северном направлении. По неизвестной причине водитель не справился с управлением и врезался в опору развязки на пересечении с ул.Толе би. После чего машину откинуло на дорогу.
В результате аварии пострадал водитель "девятки". Его с переломами обеих ноги, челюсти и другими травмами госпитализировали в 4 ГКБ.
Родные пострадавшего выдвинули версию, что его могли подрезать.
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