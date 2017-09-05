В первой в Казахстане реабилитационной клинике для перенесших операцию на сердце начали принимать пациентов

Глава региона поручил рассмотреть возможность установки модульного бассейна и отметил, что привести здание клиники в полный порядок нужно до конца этого года.

Реабилитационная клиника для перенесших операцию на сердце, открытая в Павлодаре на базе кардиологического центра, рассчитана на 40 коек. В первый же день новый центр принял 12 человек, передает корреспондент pavlodarnews.kz





В клинике, аналогов которой нет в Казахстане, пациенты, перенесшие операцию на сердце или острый инфаркт миокарда, будут проходить второй этап реабилитации. Как оказалось, ежегодно в восстановительном лечении и медицинской реабилитации в Павлодарской области нуждаются не менее полутора тысяч пациентов. - Это этап после ранней реабилитации, - рассказывает врач- кардиореабилитолог Салтанат Сатбаева.









– Он необходим для того, чтобы пациенты знали, как в дальнейшем правильно питаться, распределять физические нагрузки и многое другое. Здесь с ними будут работать кардиореабилитологи, инструкторы лечебной физкультуры, массажисты и психологи. Курс реабилитации рассчитан на 10 дней. Центр разместился в помещении бывшего санатория «Денсаулык», где раньше оздоровление проходили пожилые люди.





В здание завезли необходимый инвентарь, организовали палаты, подготовили набор медикаментов. Однако при этом клинике нужен капитальный ремонт, о чем врачи рассказали акиму Павлодарской области Булату Бакауову. По словам медиков, в центре нужен бассейн, чтобы оказывать пациентам водные лечебные процедуры.









Глава региона поручил рассмотреть возможность установки модульного бассейна и отметил, что привести здание клиники в полный порядок нужно до конца этого года.





Адиль Аскеров



