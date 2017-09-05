Cагинтаев: Взрослые дяди играют в тендер, дети страдают

Надо ломать эту систему - дал он поручение вице-премьерам.

Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев поручил изменить систему проведения тендеров в Казахстане. Такое поручение он дал сегодня по итогам заседания Правительства , сообщает МИА « , сообщает МИА « Казинформ ».





В частности, когда рассматривался вопрос строительства новых образовательных объектов, как выяснилось, в некоторых регионах до сих под проводятся тендеры по их строительству, хотя учебный год уже начался.





«Получается так, что пока взрослые дяди играют в тендер, дети страдают. Надо что-то делать с этим! Дети хотят учиться в новых школах, есть поручение главы государства. С Национального фонда деньги выделяются по программе «Нурлы жол», деньги передаются регионам. А мы вот к началу учебного года все еще в тендер играем. Надо в корне ломать это!» - подчеркнул Бакытжан Сагинтаев.





Глава Кабмина считает необходимым рассмотреть этот вопрос отдельно.





«Аскар Узакбаевич, Ерболат Аскарбекович, надо будет сесть со всеми нашими заинтересованными госорганами, поговорить. Надо ломать эту систему, потому что невозможно каждый раз спотыкаться на одном и том же участке, что вот деньги есть, но, к сожалению, вовремя деньги не осваиваются», - сказал Бакытжан Сагинтаев, обращаясь к вице-премьерам.







