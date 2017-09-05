Павлодарские чиновники приехали в Актобе за опытом реализации программы «Нурлы жер» и ГЧП

В регионе в рамках государственно-частного партнерства и социальной ответственности бизнеса реализуется 71 проект стоимостью более 40 млрд. тенге, большая часть из них в сфере здравоохранения, образования и спорта.

18 августа Глава государства Нурсултан Назарбаев провел совещание по вопросам социально-экономического развития регионов и реализации государственных программ, в котором приняли участие акимы областей, городов Астана и Алматы.





В ходе совещания, обсуждая доклад акима Актюбинской области Бердыбека Сапарбаева, Президент порекомендовал присутствующим главам других областей перенять опыт региона в осуществлении ряда социальных и экономических проектов.





Сегодня, 4 сентября, в Актюбинскую область, для ознакомления с опытом строительства в рамках программы «Нурлы жер» и государственно-частного партнерства, прибыла делегация в составе акимов гг. Павлодар, Экибастуз, Аксу, руководителей государственных органов и предприятий Павлодарской области.









В первой половине дня гости посетили жилой массив «Нур Актобе», где ознакомились с ходом реализации пилотного проекта по программе «Нурлы жер». В рамках пилотного проекта в 2017 году планируется сдать малоэтажные и индивидуальные дома общей площадью 100 тыс. кв. метров, что позволит обеспечить жильем 1 000 семей.





- Общая территория, на которой планируется реализовать пилотный проект - 1200 га, мы должны простроить здесь минимум 2140 домов и квартир. При дальнейшем финансировании можем простроить еще больше, здесь много земли, а главное преимущество – удобная инфраструктура. Рядом пролегает дорога «Актобе - Орск», есть вода, газ, электричество, канализация. Почти 80 процентов, используемых в строительстве материалов отечественного производства. Самое главное – на возводимые дома уже сейчас есть большой спрос, - сообщил в ходе ознакомления делегации с проектом аким области Бердыбек Сапарбаев.









- Глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев отметил, что самыми активными темпами идет строительство в Актюбинской области, и согласно поручению Президента, аким нашей области поставил задачу - выехать делегацией, ознакомиться. «Нурлы жер» - это новая программа, и мы в Павлодаре только к ней приступаем. Сегодня мы убедились, что действительно в Актобе активно ведется строительство по программе «Нурлы жер», и мы хотим перенять самый хороший опыт, самое лучшее, - резюмировал увиденное аким г. Павлодара Нуржан Ашимбетов.









Кроме того, павлодарцы побывали и на ряде объектов, возводимых в рамках государственно-частного партнерства и социальной ответственности бизнеса, в их числе Академия творчества, Дворец единоборств, областной историко-краеведческий музей, Ледовый дворец, городская детская стоматологическая поликлиника, офтальмологическая клиника, Дворец бракосочетаний, Дворец молодежи и уже введенный в эксплуатацию хоккейный модуль.





В регионе в рамках государственно-частного партнерства и социальной ответственности бизнеса реализуется 71 проект стоимостью более 40 млрд. тенге, большая часть из них в сфере здравоохранения, образования и спорта.









Во второй половине дня делегация посетила ряд предприятий по производству строительных материалов и индустриальную зону «Актобе», а также приняла участие в совещании по вопросам развития ГЧП.





Фото: Информационный центр «Актобе акпарат»



