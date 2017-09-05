Премьер-Министр потребовал не повторять трагедии в Шахане

В январе этого года в поселке Шахан произошла трагедия - в жилом доме взорвалась котельная, унесшая жизни девяти человек.

Премьер-Министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев потребовал не повторять трагедии в поселке Шахане Карагандинской области в этом отопительном сезоне , сообщает МИА « , сообщает МИА « Казинформ ».





«Держите на контроле, особенно город Темиртау, чтобы не повторилась прошлогодняя ситуация. И хотелось бы надеяться, что ситуация, которая была в Шахане, не повторится в этом году», - сказал Премьер на селекторном совещании Правительства РК.





По информации заместителя акима Карагандинской области Анатолия Шкарупы, из 30 автономных систем отопления (АСО) до начала отопительного сезона из домов планируется вынести 18.





«На сегодня произведен вынос восьми АСО, еще 10 - будут установлены до начала отопительного сезона, в том числе за счет небюджетных источников, все в поселке Шахан», - сказал Шкарупа.





Из-за необходимости разработки проектно-сметной документации, вынос 12 АСО запланирован на следующий год. «Это касается тех домов, на которых используются менее опасные горизонтальные котлы, в основном, в поселке Агадырь. Для недопущения ЧС в этой сфере проведено обследование котельных и на постоянной основе проводится обучение работников выдачи соответствующих документов», - рассказал он.





Напомним , в январе этого года в поселке Шахан произошла трагедия - в жилом доме взорвалась котельная, унесшая жизни девяти человек. Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев поручил госорганам совместно с местными исполнительными органами власти провести ревизию домов с автономными системами отопления.







