В Талдыкоргане мужчина незаконно продал ружье, из которого впоследствии убили человека
5 сентября 2017, 12:24
Подозреваемый в убийстве вскоре предстанет перед судом.
По сообщению пресс-службы ДВД Алматинской области, полицейские уличили 28-летнего жителя Талдыкоргана в продаже оружия, из которого было совершено убийство, передает Zakon.kz.
По данным полиции, 4 мая на окраине Талдыкоргана обнаружили тело 44-летней женщины, застреленной в упор из ружья. По подозрению в убийстве полицейские вскоре задержали местного жителя, признавшегося в совершении преступления. Он рассказал, что орудием убийства стал обрез ружья, 16 калибра, которое затем было выброшенного в горную реку.
«Привлеченные к поиску оружия водолазы не смогли из-за сильного течения отыскать его на дне реки. По показаниям подозреваемого обрез он приобрел за 15 000 тенге у неизвестного лица. Но в ходе расследования все же удалось установить личность торговца оружием, оказавшегося 28-летним жителем Талдыкоргана», - рассказали в пресс-службе ДВД области.
Задержанный мужчина признался, что накануне убийства действительно продал своему знакомому одноствольный обрез охотничьего ружья, который ранее якобы принадлежал его покойному отцу.
«Сейчас в отношении задержанного возбуждено расследование, предусмотренное ст.287 УК РК «Незаконный сбыт огнестрельного оружия». Эта же статья инкриминируется и подозреваемому в убийстве, уголовное дело по которому следователи уже направили в суд. То есть помимо убийства мужчина обвиняется также в незаконном приобретении и использовании оружия», - отметили в пресс-службе.
фото: Киев - Сегодня
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4876277-0b27356d5cd50c26429edf3c640f415b
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...