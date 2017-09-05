МИД Кыргызстана выразил озабоченность положением мусульманской общины в Мьянме

Бишкек выразил серьезную озабоченность положением мусульманской общины в Мьянме и призвал к мирному урегулированию процесса, передает передает РИА Новости





В штате Ракхайн мьянманские военные и силы безопасности проводят операцию против исламских боевиков из проживающей там народности рохинджа (рохинья), представителей которой, этнических бенгальцев, в Мьянме считают нелегальными мигрантами из Бангладеш и отказывают большинству из них в мьянманском гражданстве. Военные Мьянмы ранее передали заявление, согласно которому в ходе столкновений правительственных сил и боевиков-рохинджа, которые начались неделю назад, погибли почти 400 человек: было уничтожено 370 боевиков, потери среди правительственных сил составили 15 человек. Кроме того, боевиков обвиняют в убийстве 14 мирных жителей.





"Кыргызская Республика, руководствуясь уставами ООН и ОИС, выражает серьезную озабоченность сложившейся ситуацией в Мьянме в отношении мусульманской общины и призывает все стороны конфликта к мирному урегулированию процесса", — говорится в пресс-релизе, распространенном внешнеполитическим ведомством республики.





Накануне премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков отменил намеченный на 5 сентября в Бишкеке футбольный матч Кыргызстан – Мьянма, в рамках отборочного раунда на Кубок Азии-2019, в целях обеспечения безопасности и недопущения массовых беспорядков на почве межрелигиозной вражды.



