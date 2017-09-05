Программы ремонта ТЭЦ сорваны в регионах Казахстана

Срываются сроки ремонта теплоэнергоцентралей, а также сохраняются проблемы с работой ТЭЦ в четырех областях Казахстана. Об этом на заседании Правительства сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев, передает Об этом на заседании Правительства сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев, передает Kazpravda.kz





"В Карагандинской области на ТЭЦ-2 АО "АрселорМиттал Темиртау" по графику запланирован ремонт трех котлов и одной турбины, на начало сентября завершен ремонт двух котлов. (…) При этом отмечены аварийные остановки котлов этой станции после проведенных ремонтов, что демонстрирует некачественное выполнение ремонтных работ уже в этом году", – отметил министр.





Также, по его словам, сохраняются проблемы с ремонтом на ТЭЦ-1 "Алюминий Казахстана" в Павлодарской области, и этот вопрос в Минэнерго рассматривался уже неоднократно. На энергостанции до сих пор не завершен ремонт одного из котлов, который планировалось закончить к 17 июля, еще по одному котлу сроки затягиваются, а третий должны были начать ремонтировать 15 июля, но так и не начали.





"В Мангистауской области крайне нестабильно работает газотурбинная станция "Каламкас" АО "МангистауМунайГаз". С начала года было отмечено 12 полных остановок, в том числе в летний период – пять раз", – подчеркнул глава ведомства.





Он отметил, что остановки связаны с работой технологической защиты, которую необходимо перенастроить, эта работа запланирована на октябрь – ноябрь.





Еще одна проблемная энергостанция – ТЭЦ АО "3-Энергоорталык" в Южно-Казахстанской области. В связи с задолженностью около 2,3 млрд тенге, с 27 марта на эту ТЭЦ прекращена поставка газа, все лето были расчетные счета АО "3-Энергоорталык".





"В августе произведена оплата 805 миллионов тенге, после чего счета были разблокированы. Оставшуюся задолженность в 1,5 миллиарда тенге планируется погасить до конца отопительного сезона. Просим руководство области взять этот вопрос на контроль, так как полгода уже ТЭЦ остановлена", – добавил Канат Бозумбаев.





Он также сообщил, что на начало сентября просроченные задолженности энергопроизводящих организаций перед АО "КазТрансГаз Аймак" составляет 3,8 млрд тенге.



