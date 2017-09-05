Программы ремонта ТЭЦ сорваны в регионах Казахстана
5 сентября 2017, 12:32
Об этом на заседании Правительства сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев.
Срываются сроки ремонта теплоэнергоцентралей, а также сохраняются проблемы с работой ТЭЦ в четырех областях Казахстана. Об этом на заседании Правительства сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев, передает Kazpravda.kz.
"В Карагандинской области на ТЭЦ-2 АО "АрселорМиттал Темиртау" по графику запланирован ремонт трех котлов и одной турбины, на начало сентября завершен ремонт двух котлов. (…) При этом отмечены аварийные остановки котлов этой станции после проведенных ремонтов, что демонстрирует некачественное выполнение ремонтных работ уже в этом году", – отметил министр.
Также, по его словам, сохраняются проблемы с ремонтом на ТЭЦ-1 "Алюминий Казахстана" в Павлодарской области, и этот вопрос в Минэнерго рассматривался уже неоднократно. На энергостанции до сих пор не завершен ремонт одного из котлов, который планировалось закончить к 17 июля, еще по одному котлу сроки затягиваются, а третий должны были начать ремонтировать 15 июля, но так и не начали.
"В Мангистауской области крайне нестабильно работает газотурбинная станция "Каламкас" АО "МангистауМунайГаз". С начала года было отмечено 12 полных остановок, в том числе в летний период – пять раз", – подчеркнул глава ведомства.
Он отметил, что остановки связаны с работой технологической защиты, которую необходимо перенастроить, эта работа запланирована на октябрь – ноябрь.
Еще одна проблемная энергостанция – ТЭЦ АО "3-Энергоорталык" в Южно-Казахстанской области. В связи с задолженностью около 2,3 млрд тенге, с 27 марта на эту ТЭЦ прекращена поставка газа, все лето были расчетные счета АО "3-Энергоорталык".
"В августе произведена оплата 805 миллионов тенге, после чего счета были разблокированы. Оставшуюся задолженность в 1,5 миллиарда тенге планируется погасить до конца отопительного сезона. Просим руководство области взять этот вопрос на контроль, так как полгода уже ТЭЦ остановлена", – добавил Канат Бозумбаев.
Он также сообщил, что на начало сентября просроченные задолженности энергопроизводящих организаций перед АО "КазТрансГаз Аймак" составляет 3,8 млрд тенге.
Фото: kazpravda.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4876280-67777c37bcb32bec7ad7e73e4db8d87c
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...