В ДВД Алматы рассказали, какие улицы перекрыты из-за ремонтных работ
5 сентября 2017, 12:36
Полиция рекомендует заранее корректировать свой маршрут.
Алматинская полиция распространила информацию о дорогах, перекрытых из-за ремонтных работ, сообщает Zakon.kz.
Управление административной полиции ДВД Алматы напоминает, что в настоящее время в городе в связи с реконструкцией инженерных сетей временно ограничено движение транспортных средств на следующих участках улиц:
1. Ул. Тобаякова от пр. Сейфуллина до ул. Жансугурова.
2. Ул. Панфилова от пр. Райымбека до ул. Маметовой.
3. Ул. Маметовой от ул. Валиханова до ул. Пушкина.
4. Ул. Маметовой от ул. Пушкина до ул. Нусупбекова.
5. Ул. Казыбек би от ул. Чайковского до ул. Амангельды.
6. Ул. Амангельды от ул. Казыбек би до ул. Толе би.
7. Ул. Айтеке би от пр. Абылай хана до ул. Чайковского.
8. Ул. Масанчи от ул. Жамбыла до ул. Кабанбай батыра.
9. Ул. Масанчи от ул. Карасай батыра до ул. Толе би.
10. Ул. Аскарова от ул. Саина до ул. Тополевая.
11. Ул. Толе от ул. Тлендиева до ул. Утеген батыра.
"С учетом изложенного, а также в связи с началом учебного года, что приводит к увеличению интенсивности потока транспортных средств, для избежания заторовых и аварийных ситуаций, Департамент внутренних дел города Алматы убедительно просит водителей транспортных средств заранее корректировать свой маршрут движения и строго соблюдать требования Правил дорожного движения", - отмечают в полиции.
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