Какие города выбирают для жизни казахстанцы

Казахстанцы выбирают Астану: за 6 месяцев в столицу переехало жить более 45 тыс. человек, в то время как в Алматы - на 28% меньше.

Астана становится более популярной для внутренней миграции, чем Алматы. За январь-июнь текущего года в Астану на постоянное место жительство приехало на 22,4 тысячи казахстанцев больше, чем выехало в другие регионы, сообщает Zakon.kz со ссылкой исследование finprom.kz.





Всего в столицу в течение 6 месяцев переехало жить 45,2 тысячи человек, а выехало - почти в 2 раза меньше (22,9 тысячи человек).





Приток новых жителей в Астану гораздо выше обычных показателей - в предыдущие годы (с 2007) в среднем за полгода в столицу прибывало чуть больше 16 тысяч человек.





На этом фоне менее позитивной выглядит ситуация с миграцией в Алматы - положительное сальдо внутренней миграции сложилось на уровне 12,5 тысячи человек.





При этом отток казахстанцев из Алматы в другие регионы в этом году на уровне астанинском, или 20,3 тысячи человек, - а вот приток новых жителей гораздо ниже, за январь-июнь в "южную столицу" переехало жить всего 32,8 тысячи человек.









Основной мотив смены жительства в пределах республики - трудовая миграция, и резкий приток населения в Астану как следствие ожиданий казахстанцев от столицы более существенных перспектив для профессионального и зарплатного роста.

Однако статистика свидетельствует об обратном - реальные доходы астанчан снижаются, в то время как у алматинцев они растут (хотя и достаточно скромно).

По последним данным (1 квартал 2017 года), покупательская способность доходов жителей Астаны снизилась на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В Алматы реальные доходы, напротив, выросли на 2,1%.









В номинальном выражении уровень доходов в столице выше - 124,5 тысячи тенге в среднем в месяц. В Алматы среднемесячный доход ниже на 2,3%.

В 2016 году разрыв в номинальных доходах астанчан и алматинцев вообще составлял 10% - и, вероятно, данный факт определенным образом влияет на потоки трудовой миграции.

Дело в инфляции - цены в столице растут быстрее, чем в Алматы, что в конечном итоге и "съедает" всю эту разницу. Так, в июне текущего года цены в Алматы были выше уровня июня 2016 года на 7,5%, в то время как в Астане они выросли сразу на 9%.











